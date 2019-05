Egypt deportoval 33 súdánských migrantů, chtěli se dostat do Evropy

15:38 , aktualizováno 15:38

Káhira vyhostila 33 Súdánců, kteří se přes Egypt snažili dostat do Libye a dále do Evropy. S odvoláním na sdělení egyptských úřadů o tom informovala agentura AP. Migranti měli podle egyptských úřadů v plánu z Libye vyplout na rybářských člunech do Itálie.