KOMENTÁŘ: Zastavte migraci. Evropa je na cestě stát se fakticky třetím světem

Ten, kdo přijme polovinu Kalkaty, nepomůže Kalkatě, ale sám se stane Kalkatou,“ napsal před pár lety německý publicista Peter Scholl-Latour. Přesně to se teď děje a evropské vlády pilně konferují, proklamují, podepisují a nečinně přihlížejí migrační vlně. Jaký je dnešní stav, jaká perspektiva, kdo za to může a jak to ukončit?

Poučné je v této souvislosti porovnat, jak zacházejí muslimské společnosti s lidmi, kteří se tam snaží žít podle západních hodnot. V naprosté většině případů je tato reakce – mírně řečeno – nevybíravá.