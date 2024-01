Cestující po hodinách čekání na odlet vyrazil nouzové dveře a vlezl na křídlo

Letadlo společnosti Aeromexico směřující do Guatemaly na ploše stálo asi tři hodiny kvůli problému s údržbou, uvádí BBC s odkazem na letištní zprávu o incidentu. Podle té nedošlo k žádné újmě, avšak jednoho pasažéra musel personál předat policii.

Cestující podle zprávy otevřel nouzový východ, ze kterého pak vystoupil na křídlo stroje. Údajně mu uvnitř letadla po několika hodinách čekání chyběla voda a klimatizace.

Spolucestující však sepsali společné prohlášení, v němž uvedli, že muž má podporu všech:

„Všichni cestující letu z CDMX (Mexico City) do Guatemaly (let) AM 0672 prohlašují, že cestující na palubě otevřel nouzové okno na ochranu všech a s podporou všech, protože zpoždění a nedostatek vzduchu vytvořily nebezpečné podmínky pro zdraví cestujících,“ stojí v ručně psaném vzkazu. „Zachránil nám život,“ napsali a pod dopis, který se rozšířil na sociálních sítích, se podepsali.

Po otevření nouzových dveří mužem však společnost stroj před vzletem musela vyměnit. Aktuálně není jasné, jakému obvinění zadržený pasažér čelí.