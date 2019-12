Mexický zabiják zradil svůj kartel, kvůli jeho odhalení obětoval rodinu

Rekruti mexického drogového kartelu Guerreros Unidos se postavili do řady, aby si vyslechli slova svých trenérů. „Kdo z vás už někoho zabil?“, zeptal se jeden z nich a do vzduchu vystřelilo několik rukou. Instruktor poté odhalil mrtvolu ležící na zemi a poručil nejbližšímu rekrutovi, aby ji rozsekal nožem.

Rekrut zamrzl. Instruktor k němu po chvilce zamířil a na místě ho zabil pistolí. Poté zvedl nůž a podal ho dalšímu teenagerovi, který už nezaváhal.

Dostal totiž šanci stát se sicariem - nájemným vrahem. Byla to jedinečná příležitost vydělat si peníze, získat moc a respekt. Vyvolávat zděšení na místě, kde je strach měnou.

„Chtěl jsem být psychopatem. Zabíjet bez milosti a být tím nejobávanějším sicariem na světě,“ popsal muž svoji motivaci pro list The New York Times. Jeho identita zůstává tajemstvím, protože se obává o život své rodiny.

Kartel Guerreros Unidos ho stejně jako ostatní rekruty poslal do svého výcvikového tábora v horách, kde se budoucí zabijáci učí takřka armádním dovednostem. Když ale teenager stál nad znetvořeným tělem, chtělo se mu zvracet. „Vzali mi všechno lidské a udělali ze mě monstrum,“ uvedl.

Vězení, nebo zrada drogového kartelu

Během několika let se stal jedním z nejděsivějších zabijáků v mexickém státě Morelos. Proměnil se v nástroj kartelů, které rozdělovaly národ. Vražda se tu stala formou zasílání zpráv. Těla visící z mostů, rozsekaná na kusy nebo pohozená na náměstích, jako varování pro konkurenci i policii.



V roce 2017, ve věku pouhých dvaadvaceti let, měl mladý sicario na svědomí už více než sto vražd. Ten samý rok se mu však stal osudným, protože ho po letech pátrání konečně dopadla policie.

Ačkoli mohl sicario čelit více než dvěma stům letům za mřížemi, policisté v něm viděli jedinečnou příležitost, jak rozložit kartel zevnitř. Udělali z něj proto ústřední postavu akce na dopadení členů kartelu. Výsledkem bylo zatčení a odsouzení desítek sicariových spolupracovníků.

Od nájemného vraha ke korunnímu svědkovi

„Museli jsme něco zkusit. Nemohli jsme jen sedět a nic nedělat,“ říká tehdejší šéf moreloské policie Alberto Capella. Sicariova cesta od nájemného vraha ke korunnímu svědkovi trvala téměř jeden a půl roku, během kterého s ním policie vedla nespočet rozhovorů o jeho rodině, nadřízených i dalších vrazích.



Dohoda byla jednoduchá. Sicario svědčil proti svým bývalým kolegům a šéfům a podrobně popisoval vnitřní procesy uvnitř nemilosrdného kartelu. Na oplátku mohl odejít jako svobodný muž, a to bez jakéhokoli obvinění. Žádná podepsaná smlouva, jen gentlemanská ústní dohoda.



„Nebylo o čem přemýšlet. Nechtěl jsem strávit celý život ve vězení,“ vysvětlil sicario, který v průběhu vyšetřování bydlel ve střeženém domě a na veřejné slyšení u soudu ho pokaždé doprovázela ozbrojená eskorta.

Také sicario nakonec ztratil to nejcennější

Na začátku letošního roku se ukázalo, že sicariovo svědectví je tak cenné, že policie rekrutovala další tucet členů kartelu, kteří byli ochotni o svých zločinech vypovídat. Jejich společné svědectví vedlo ke stovce usvědčení a pomohlo ve státě Morelos alespoň na nějakou dobu omezit vraždění, vydírání nebo únosy.

Všechno se ale změnilo, když Cappela přijal funkci policejního šéfa ve státě Quintana Roo. Program ochrany svědků s jeho odchodem ztratil svého správce a vyšetřování se začalo hroutit. Polovina svědků zmizela, protože se bála riskovat smrt na ulici.

Také sicario se letos v srpnu rozhodl utéct. Známý ho varoval, že se ho policie chystá zatknout a ze spáchaných zločinů nakonec obvinit. Ať už to byla pravda, nebo ne, sicaro to nechtěl riskovat. Po dvou letech policejní ochrany znovu žil na vlastní pěst.

Pět dní po jeho odchodu ale navštívili jeho rodinu členové kartelu a vyhrožovali jeho rodičům. Poté nemilosrdně zavraždili jeho mladšího bratra, který se nikdy do organizovaného zločinu nezapojil a chtěl se přidat k armádě. „Uvidíme, jestli se takhle všichni poučíte,“ zněl vzkaz, který vrazi zanechali na jeho těle.

„Já bych si smrt zasloužil, ale on ne. Zasáhli mě tam, kde to nejvíc bolí. Vzali mi věci, které jsem na světě miloval nejvíc,“ prohlásil sicario, který ale zavrhl pomstu. „Nikdy to neskončí, bez ohledu na to, co dělám. Vím ale, že už toho nikdy nebudu součástí,“ uzavřel sicario, který se momentálně skrývá.