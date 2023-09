Současný vývoj Číny jsem očekával, šokující je jeho rychlost, říká sinolog

Má Čína blíže totalitě než třeba současné Rusko?

Čínská lidová republika – ČLR – měla rozhodně k totalitě blíže než Rusko před válkou. Válečné poměry Rusko hodně posunuly tímto směrem, ale současný ruský režim není zdaleka tak propracovaný a účinný jako ten v ČLR. Společenská kontrola v Číně je stále mnohem tužší než v Rusku, a to do té míry, že si Peking většinou ani nemusí vynucovat poslušnost hrubou silou, jako to běžně dělá Kreml.

Čínská propaganda se v posledních letech snaží modernizovat a využívat mimo jiné i popkultury, často v dost bizarních podobách. Generálního tajemníka a jeho politické iniciativy opěvují rapové skupiny a podobně.