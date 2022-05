Azovskému moři hrozí ekologická havárie, kvůli bojům mohl uniknout sirovodík

Útok vytvořil hrozbu, že se desítky tisíc tun roztoku sirovodíku dostanou do Azovského moře, kde by zničily faunu a flóru. Uvedla to ve středu agentura Unian s odvoláním na varování mariupolské městské rady na sociálních sítích.

„Azovskému moři hrozí úplné vyhynutí. Bombardování oceláren Azovstal mohlo poškodit technické zařízení schraňující desítky tisíc tun koncentrovaného roztoku sirovodíku,“ varovala rada, loajální k vládě v Kyjevě. Z Azovského moře, u jehož břehů Mariupol leží, by se nebezpečné látky mohly dostat do Černého a následně i Středozemního moře.

Mariupolský starosta Vadym Bojčenko podle Unian zdůraznil, že je je nutné, aby místo mohli neprodleně navštívit mezinárodní experti a zástupci OSN, aby se seznámili se situací a pomohli odvrátit ekologickou katastrofu globální úrovně.

Ruské obléhání oceláren Azovstal skončilo po více než dvou měsících.