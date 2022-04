Tichá oběť války na Ukrajině. Rusové poškodí životní prostředí na desítky let

Ruské síly provedly vojenské operace ve více než jedné třetině ukrajinských přírodních rezervací, říká Oleksandr Krasnolutskyj, náměstek ministra ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů na Ukrajině. „Jejich ekosystém a druhy se staly zranitelnými,“ varuje.

Jedním z takto ohrožených přírodních parků je Biosférická rezervace Černého moře, kam se slétá více než 120 tisíc stěhovavých ptáků. Rezervace taktéž poskytuje prostor pro ohroženou slepou krysu písečnou, černomořského delfína, různé druhy měkkýšů a ryb i vzácné květiny, uvádí list The New York Times.

Ruská okupace vyvolává obavy, že rezervace není už dále bezpečným útočištěm. Satelitní snímky ukazují, že vojenská aktivita Rusů v oblasti vedla k rozhoření velkých ohňů a existují obavy, jaké škody napáchaly na habitatech pro stěhovavé ptáky. „V současné době neexistují žádné informace o ekologických ztrátách,“ říká náměstek.

„Životní prostředí je tichou obětí vojenských konfliktů,“ říká Doug Weir, výzkumník a ředitel neziskové organizace Conflict and Environment Observatory. Podle jedné studie se více než 80 procent světových ozbrojených konfliktů v rozmezí let 1950 až 2000 odehrálo v oblastech bohatých na biodiverzitu. Další studie odhalily, že prudkost konfliktu korelovala s poklesem divoké zvěře.

Ukrajinci se obávají škod, které válka napáchá na zdejších ekosystémech. Vyděšená zvířena se může stát terčem vyhladovělých ruských, ale i ukrajinských vojáků. Některé vzácné druhy se nachází v chráněných rezervacích pod kontrolou Rusů, kam nemají Ukrajinci přístup.

Oleksij Vasyljuk, biolog a spoluzakladatel organizace Ukrajinské skupiny na ochranu přírody, se snaží vybrat prostředky, aby zaplatil místním farmářům v Chersonské oblasti za postarání se o zvířata v rezervaci a zoo Askania-Nova. Úřady tam kvůli ruské přítomnosti nemohou poslat doplňkové krmení, které na začátku jara zvířata potřebují. Vasyljuk se obává, že bez něj pojdou hlady.

Znečištěná a zničená úrodná zem

Projíždějící tanky zvěř v lesích plaší a ničí její přirozené prostředí. Kontaminace životodárné půdy či vody tvrdě dopadá na zvířata, ale i na lidi. Úrodná země, kvůli níž se Ukrajině přezdívá obilnice Evropy, se stává znečistěnou a neproduktivní, přičemž obnova může trvat desítky let.

„Můžete se podívat na některé oblasti v severní Francii a Belgii postižené první světovou válkou, kde stále nemůžete hospodařit, protože v zemi je nevybuchlá munice nebo je půda kontaminována těžkými kovy a zbytky chemických zbraní,“ varuje Doug Weir, ředitel výzkumu a politiky v Středisku pro sledování konfliktů a životního prostředí (CEOBS).

Podle nedávné zprávy charitativní organizace Action on Armed Violence bylo zaplaveno 36 dolů na Donbasu a pravděpodobně se v nich uvolnil metan a toxické těžké kovy do místních podzemních vod. To ohrožuje klíčové vodní zdroje.

Ukrajinský těžký průmysl představuje kvůli ruským úderům riziko pro zachování neporušeného životního prostředí. Ruské údery na ukrajinské továrny, sklady a další zařízení uvolňují do vzduchu a země toxické látky. „Tohle skutečně může být připodobněno k použití chemických zbraní,“ říká Vasyljuk. Rusové si podle něj „nepřinesli toxické substance sem, ale uvolnily do životního prostředí ty, které už byly na ukrajinském území“.

Přízrak Černobylu

Velké obavy vzbuzuje možnost poškození jaderných elektráren. Ukrajina má čtyři jaderné elektrárny a patnáct reaktorů. Největší Záporožská elektrárna se už stala dějištěm bojů a Rusové ovládli nechvalně známý Černobyl, jehož přízrak se nad Ukrajinou temně vznáší. „Vojenské akce v blízkosti jaderných elektráren mohou vést k rozsáhlé radioaktivní kontaminaci rozsáhlých oblastí nejen na Ukrajině, ale i daleko za jejími hranicemi,“ varuje Krasnolutskyj.

Zatím se zdá, že radioaktivní kontaminace hrozí jen těm Rusům, kteří si z elektrárny odnesli nebezpečné suvenýry. Nicméně, ruská aktivita už vrátila zpět v čase veškerý pokrok dosažený při návratu zvířat do okolí továrny.

Ukrajinská generální prokuratura označila okupaci Záporožské jaderné elektrárny za skutek „ekocidy“, který si vyžaduje trestní vyšetřování. Jen pár států ekocidu neboli vědomé poškozování životního prostředí kriminalizovalo zákonem. Jedním z nich je Ukrajina. Dalším je Rusko.