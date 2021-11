Maďarská vláda si pořídila špionážní program Pegasus, tvrdí politik Fideszu

Vysoce postavený politik vládní strany Fidesz přiznal, že si maďarské ministerstvo vnitra pořídilo špionážní program Pegasus izraelské společnosti NSO Group. Je to poprvé, co maďarský činitel připustil, že vláda používá software, který infiltruje telefony, kde sbírá osobní údaje a může tajně ovládat kamery mobilů. Vláda premiéra Viktora Orbána doposud odmítala potvrdit, že by Pegasus, používala.