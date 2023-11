Macronova manželka Brigitte se bála, že si nynější prezident najde mladší ženu

„Točila se mi z toho hlava,“ vyprávěla Brigitte Macronová během vzácného rozhovoru, který poskytla bulárnímu listu Paris Match. „Pro mě byl vztah s takovým mladíkem ochromující.“

„Emmanuel musel odjet do Paříže,“ prozradila Macronová. „Řekla jsem si, že se zamiluje do někoho v jeho věku. Nakonec se tak nestalo.“

Jejich věkový rozdíl – jí je nyní 70, jemu 45 – byl pro oba vždy ožehavou záležitostí. Macronová k tomu v roce 2017 pro časopis Elle řekla, že „jsou v životě chvíle, kdy je potřeba dělat zásadní rozhodnutí“.

„Samozřejmě, že spolu snídáme, já a moje vrásky, on se svým mládím, ale je to tak,“ řekla tehdy Macronová. „Kdybych se tak nerozhodla, přišla bych o svůj životní osud. Měla jsem spoustu štěstí se svými dětmi a zároveň jsem cítila, že musím prožít ‚tuto lásku‘, jak říkával (básník Jacques) Prévert, abych byla úplně šťastná.“

Dvojice se potkala, když Brigitte vyučovala divadelní umění na katolické škole Providence v Amiens. Její dcera byla Emmanuelovou spolužačkou.

Brigitte trpěla podle svých slov značnou úzkostí z věkového rozdílu, což nakonec způsobilo skandál, když vyšlo najevo, že ona, tehdy 40letá učitelka, má vztah se svým 15letým žákem Emmanuelem.

Emmanuelovi rodiče se okamžitě rozhodli poslat ho na zbytek studia do internátní školy v Paříži v naději, že tím všechno skončí. Ale to se přepočítali. Milenci si cestu k sobě opět našli

I Brigitte se bála, jak vztah s teenagerem přijmou její děti, které byly zrhuba stejně staré jako Emmanuel. Brigitte řekla, že čekala ještě deset let, než odpálila nálož v podobě vstupu do manželství s mladším partnerem. Ujistila se prý přitom že se tím nerozhádá se zbytkem své rodiny. Rozvod s předchozím manželem oddalovala, ačkoli spolu již nežili.

„Dala jsem si načas, abych jim nezničila život,“ řekla Brigitte o svých dětech listu Paris Match. „To trvalo 10 let, čas je na to připravit. Dokážete si představit, co slyšeli.“

Když se v roce 2007 vzali – to bylo Emmanuelovi 29 let – řekl svým třem nevlastním dětem a zárovň vrstevníkům: „Děkujeme, že jste nás přijali, ne úplně normální pár.“

Prezidentskou volbu vyhrál Macron ve věku 39 let – byl nejmladším prezidentem země a byl zhruba ve stejném věku, jako byla jeho manželka, když se seznámili.