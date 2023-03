Rasismus, sexismus a homofobie vládnou londýnské policii. Potřebuje reformu

Šetření zadala v roce 2021 tehdejší šéfka londýnské policie Cressida Dicková v reakci na únos, znásilnění a vraždu Sarah Everardové. Později se ukázalo, že činy spáchal policista Wayne Couzens, který k únosu mladé ženy zneužil služební průkaz.

Případ společně s dalšími zločiny vůči ženám ze strany policistů otřásl celou Británií a obrátil pozornost k vnitřní kultuře policie. Šetření pod vedením baronky Louise Caseyové zjistilo „závažná“ pochybení napříč policejním sborem.

Londýnská policie podle 360 stran dlouhého dokumentu potřebuje „radikální reformu“. Mezi doporučeními je nová strategie pro ochranu dětí nebo zřízení služeb na ochranu žen.

„Jak uvnitř organizace, co se týče zacházení s policisty a zaměstnanci, tak vně organizace, pokud jde o zajištění bezpečnosti komunitám, vládne institucionální rasismus, sexismus a homofobie,“ píše se ve zprávě, podle které policisté „zklamali ženy a děti“.

Největším problémem pro nápravu nedostatků je podle šetření zvyk policie chránit své členy a popírat rozsah potíží. „Ať už se na to podíváte jakkoliv, (...) důkazy jsou naprosto jasné. Je jako instituce zaujatá a diskriminační? Ano, je,“ řekla k londýnské policii Caseyová novinářům před zveřejněním zprávy.

Londýňanům se omluvil současný šéf metropolitní policie Mark Rowley. „Je to příšerné. Když si sednete a přečtete tu zprávu, vyvolá to ve vás celou řadu emocí. Vyvolá to hněv, frustraci, stud,“ řekl podle serveru BBC Rowley. Londýnská policie podle něj posílila oddělení profesních zásad a dochází k velkému propouštění policistů. Práce ale není hotová, dodal.

„Nemohu říct, že jsme riziko špatných policistů snížili na nulu, ale každý den se probíráme lidmi a děláme pokroky,“ odpověděl Rowley podle agentury Reuters na otázku, zda u policie stále souží policisté obvinění z trestných činů jako jsou vraždy, znásilnění nebo domácí násilí.