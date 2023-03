Vrazi, gangsteři, podvodnice. Nejhledanější zločince ukazuje FBI už 73 let

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zřídil seznam před třiasedmdesáti lety. První jméno se na seznamu objevilo 14. března 1950. Bylo to na popud reportéra International News Service (předchůdce United Press International pozn. red.), který úřad požádal o jména a popisy nejdrsnějších zločinců Ameriky.

Po vydání článku si policie uvědomila, že je to dobrý způsob, jak do pátrání zapojit veřejnost. Tehdejší ředitel úřadu John Edgar Hoover se tak rozhodl pro zavedení seznamu, který funguje dodnes.

Zavraždil dva agenty dopadli ho za dvě hodiny

Na začátku, tedy kolem roku 1950, federální policie pátrala hlavně po bankovních lupičích a vrazích, kteří by dnes asi mnoho pozornosti nevzbudili. Časem ale na seznam začali přibývat i mafiáni a první postavy organizovaného zločinu.

Zajímavosti: 163 zločinců bylo dopadeno či lokalizováno díky veřejnosti

2 zločinci byli zadrženi při návštěvě FBI

Nejkratší doba strávená na seznamu byla dvě hodiny

Nejdéle, a to přes 32 let, strávil na seznamu Víctor Manuel Gerena

Nejstarší zločincem na seznamu byl 80letý Eugene Palmer, který byl přidán v květnu 2019

Jako vůbec první se na něm v roce 1950 ocitl Thomas Holden hledaný za několikanásobnou vraždu. Agenti FBI ho dopadli v Oregonu o rok a tři měsíce později na základě upozornění muže, který si o případu přečetl v místních novinách.

FBI se tak hned napoprvé vyplatila základní myšlenka seznamu: „čím více lidí zná něčí obličej, tím těžší je schovávat se“. A zjistila, že do roka od zveřejnění na seznamu je dopadeno 60 procent hledaných.

Vrah Billie Austin Bryant se na seznamu hledaných zločinců "ohřál" pouze dvě hodiny. | foto: FBI

Nejkratší dobu si na svobodě po uvedení svého jména v dokumentu pobyl Billie Austin Bryant hledaný v roce 1969 za vraždu dvou agentů FBI. Policie ho spolu s detektivy úřadu zatkla dvě hodiny po zveřejnění.

Někteří zločinci se na listinu „deseti nejhledanějších“ dostali i dvakrát, jako například James Earl Ray. Poprvé jeho jméno zařadili za vraždu Martina Luthera Kinga. Po uvěznění se mu ale podařilo z vězení uniknout a na seznam tak putoval znovu.

Od založení se na něm vystřídalo 528 zločinců, z toho u 494 případů se policii podařilo dopadnout či najít místo, kde se kriminálníci ukrývají. Nejnovější jméno na seznamu je Bhadreshkumar Chetanbhai Patel z Indie, který zabil svou manželku v obchodě s koblihami, kde oba pracovali.

Bhadreshkumar Chetanbhai Patel vražda

Dvaactřicetiletý Bhadreshkumar Chetanbhai Patel z Indie se v roce 2015 oženil s Palak Patel, poté spolu novomanželé odcestovali za příbuznými do Spojených států amerických. Novomanželé si zanedlouho našli práci v obchodě s koblihami.

Ten totiž vlastnil Patelův příbuzný. V noci 12. dubna 2015 spolu pracovali na noční směně, kdy jej také zachytila kamera, jak spolu okolo 21:30 hodiny jdou kuchyní, poté ze záběrů zmizeli. O chvíli později se na nich znovu objevil hledaný Patel, ale už bez své ženy. Patel pouze vypnul troubu a z obchodu odešel.

Dvaactřicetiletý Bhadreshkumar Chetanbhai Patel je hledaný za vraždu manželky. | foto: FBI – Federal Bureau of Investigation

Zákazníci, kteří daný večer do obchodu dorazili si však stěžovali, že je nikdo neobsluhuje. Nedaleko obchodu byl zrovna policista, kterého znepokojení zákazníci oslovili. Při prohlídce okolí obchodu pak našel tělo ženy.

Podle policie byla ubita a několikrát bodnuta velkým kuchyňským nožem. Vyšetřovatelé mají za to, že pár se pohádal. Policie poté zkontrolovala bezpečnostní kamery a zhruba za hodinu jej označila za hlavního podezřelého. Patel se měl podle policie poté, co svou ženu zavraždil, vydat do svého bytu, který byl nedaleko prodejny.

Doma si pak sbalil osobní věci a nasedl do taxíka, který ho měl dopravit do hotelu poblíž letiště v Newarku ve státě New Jersey.

FBI @FBI Six years ago, Ten Most Wanted Fugitive Bhadreshkumar Chetanbhai Patel allegedly killed his wife while they were working at a doughnut shop in Hanover, Maryland. The #FBI is offering a $100,000 reward for information leading to his capture. @FBIMostWanted https://t.co/7vgyuoMHfI https://t.co/2pA6HKNDdm oblíbit odpovědět

Taxikář tehdy vypověděl, že Patel nebyl během cesty nervózní. Dokonce se ubytoval v hotelu, kde ho zachytily kamery, jak platí za pokoj v hotovosti. Ráno se poté v klidu z hotelu odhlásil.

Naposledy byl viděn 13. dubna 2015 ráno kolem 10:00 na nádraží Newark Penn v New Jersey. Od té doby ho nikdo nespatřil. Jednou z vyšetřovacích verzí je, že se manželé pohádali kvůli tomu, že se žena chtěla vrátit do Indie, což však Patel odmítal a chtěl zůstat v USA.

Za informace, které povedou k jeho dopadení nabízí FBI odměnu až 100 tisíc dolarů, současně však současně, že by mohl být ozbrojený a mimořádně nebezpečný.

Alejandro Rosales Castillo vražda

Castillo se narodil 26. listopadu 1998 v Arizoně. Jako sedmnáctiletý v roce 2016 pracoval v restauraci Showmars, která v USA nabízela americkou a řeckou kuchyni. Restaurace se nachází v Severní Karolíně, tehdy v ní Castillo pracoval s třiadvacetiletou Truc Quan „Sandy“ Ly Le, s ní také nějaký čas chodil a půjčil si od ní nějaké peníze. Jenže je nikdy nevrátil. V restauraci pracovala také Castellova nová přítelkyně devatenáctiletá Ahmia Feaster.

Alejandro Rosales Castillo. | foto: FBI – Federal Bureau of Investigation

19. srpna 2016 napsal podle policie Ly Le SMS zprávu, že by jí rád splatil peníze, které mu před tím půjčila. Bývalá přítelkyně souhlasila, že se s ním setká. Castilla v daný den odpoledne vyzvedla Feaster v červeném Dodge Calibre a odvezla ho na schůzku. Le byla poté naposledy viděna právě na místě srazu, a to na QuikTrip v Charlotte.

Policie pracuje s verzí, že Castillo místo vrácení peněz bývalou přítelkyni přinutil, aby z účtu vybrala veškeré svoje peníze. Podle příbuzného zavražděné ženy bankovní výpisy ukázaly, že z bankomatu vybrala tisíc dolarů. Tedy veškeré peníze.

Kriminalisté se domnívají, že Castello ji poté odvezl do zalesněné části v Cabarrus County, kde ji jednou střelil do hlavy a zabil ji. Její tělo poté hodili do rokle. Policie tělo našla 17. srpna. Vyšetřovatelé se domnívají, že motivem vraždy byla prostá loupež.

Feaster se přihlásila úřadům v Mexiku

Po činu dvojice podle policie odjela ze Severní Karolíny do Phoenixu v Arizoně. Odtud se měli vydat do Nogales v Arizoně, kde překročili hranice do Mexika. Jak Castilla překračuje hranice dokonce zachytily kamery. Od té doby ho nikdo neviděl.

Feaster se 20. října 2016 přihlásila úřadům v Mexiku. Její matka, která spolupracovala s americkými úřady poté zařídila, aby se mohla vrátit zpět do USA. O dva dny později byla vydána a zatčena poblíž Houstonu v Texasu. Policie ji obvinila ze spolupachatelství, po složení kauce několika tisíc dolarů byla propuštěna. Policii však vypověděla, že dvojice pobývala u Castillových bratranců v Aguascalientes. Tam jej ale policie nenašla, Castella znovu zmizel.

Kriminalisté mají za to, že se Castello skrývá v Mexiku, spekuluje se o městech San Francisco de los Romo nebo Pabellón de Arteaga ve státě Aguascalientes. Rovněž se ale může ukrývat v Guanajuato.

FBI nabízí za informace, které povedou k jeho dopadení odměnu 100 tisíc dolarů. Současně však upozorňuje Castelle je nebezpečný a může být ozbrojený.

Yulan Adonay Archaga Carias vůdce gangu

Yulan Adonay Archaga Carias je označován za drogového bosse. Policie jej podezřívá z toho, že byl vůdcem gangu MS-13 v Hondurasu. Na seznam FBI ho zařadili 3. listopadu 2021. Archaga Carias je podezřelý z vydírání či obchodování s narkotiky. Na svém kontě má také několik trestných činů, které spáchal se zbraní.

Yulan Adonay Archaga Carias je označován za drogového bosse. Policie jej podezřívá z toho, že byl vůdcem gangu MS-13 v Hondurasu. | foto: FBI – Federal Bureau of Investigation

Archaga Carias má údajně na starosti MS-13 pro celý Honduras. Policie má za to, že dodává zbraně, narkotika či peníze členům gangu, kteří operují v USA. Kriminalisté se také domnívají, že si objednal několik vražd členů konkurečního gangu. Podle dostupných informací by se měl nadále ukrývat v Hondurasu.

Archaga Carías seděl ve vězení v Hondurasu v roce 2105, kdy byl usvědčen z praní špinavých peněz a nedovoleného spolčení. O pět let později 13. února vězení opustil, aby se mohl zúčastnit soudu ve městě El Progreso, které je asi 28 kilometrů od San Pedro Sula. Na soud jej vezli v dodávce, přitom zvykem byla eskorta vrtulníkem. Po příjezdu k soudu mu jednotka MS13 pomohla uprchnout a na místě se odehrála divoká přestřelka.

Odměna 5 milionů dolarů

Bezpečnostní kamery zachytila, jak na místo dorazila skupina mužů oblečených v uniformách vojenské policie. První skupina doprovázela falešného vězně, který měl na sobě pouta. Podle policie měl sloužit jako návnada. Další doprovod měl na sobě oblečení, které mnohdy na sobě mají svědkové či oběti kvůli ochraně identity. Oděv však sloužila k úkrytu zbraní.

FBI za dopadení Archaga Caríase nejdříve nabízela odměnu 100 tisíc korun, ale 8. února Úřad pro mezinárodní narkotika a záležitosti vymáhání práva oznámil, že odměnu navyšuje na 5 milionů dolarů.

Ruža Ignatovová jeden z největších podvodů v historii

Říkala si Kryptokrálovna, ale její kryptoměna byla až moc krypto. Její stopa končí jako ve filmu: v podvečer 25. října 2017 vstoupila v Sofii do letadla Ryanair směr Atény, ale tam už nevystoupila. Vypařila se. A peníze s ní.

Nyní je jako jediná žena na seznamu deseti nejhledanějších zločinců FBI. Jmenuje se Ruja Ignatovová, je původem Bulharka, takže Ruja znamená Ruža.

Zakladatelka kryptoměny OneCoin Ruža Ignatovová (12. května 2022) | foto: Europol

Asi před sedmi lety, když bitcoin začali lidé brát vážně, se na tom přiživila a vymyslela vlastní kryptoměnu, a to OneCoin. Oznámila, že bitcoin do dvou let převálcuje, a klientům slíbila jistotu pětinásobku a dokonce desetinásobku.

Mohl to být třeba i stonásobek. Zákazníkům na počítači ukazovala grafy růstu hodnoty OneCoinu, které si sama vymyslela. Prodávala jim kryptoměnu, která neměla žádnou hodnotu, protože to bylo jen fiktivní.

Ale natěšení lidé rádi platili a přidávali se do obrovského letadla. Klasika: kdo nabral dalšího, měl zisky i z jeho zisků, a pak měl zisky i z těch, které nabrali oni sami. Kdo dřív přišel, mohl mít svůj vlastní řetěz a vyhlídku, jak na poněkud nepochopitelné finanční revoluci kolem kryptoměn zbohatne.

Podle policejních dokumentů utráceli někdy i celé své úspory lidé od Pákistánu po Brazílii, od Singapuru po Norsko a od Kanady přes palestinská území až po Jemen a Ugandu.

Ruža Ignatovová při hledání zákazníků vyprodávala celé sportovní haly od Londýna přes Dubaj po New York.

Na oslavách jí zpívaly světové hvězdy

Ruža nakupovala po světě nemovitosti, pořídila si padesátimetrovou jachtu. Na oslavách jí dokonce zpívaly světové hvězdy. Jenže pak lidé znervózněli, jelikož se pořád odkládalo magické datum, kdy si konečně své OneCoiny promění za hotovost.

Zákazníkům na počítači ukazovala grafy růstu hodnoty OneCoinu, které si sama vymyslela. | foto: FBI – Federal Bureau of Investigation

To už šla po Ignatovové a jejích společnících FBI. Dokonce si udělali informátora z jejího milence. Ona ale měla dobrý čich nejen na podvody, a tak ho odposlouchávala. Tudíž slyšela, jak se baví s agenty. A tak nastoupila do letadla směr Athény, v němž zmizela.

S sebou prý vzala půl miliardy dolarů a několik pasů. Podle policie může být v Emirátech nebo v Rusku. Nebo v Bulharsku nebo v Německu. Nebo v Thajsku. Nebo někde úplně jinde. Doprovází ji totiž ozbrojená ochranka.

Prý si nechala udělat plastiku, takže je k nepoznání. Jeden magazín zabývající se kryptoměnami si Ružu nechal počítačově zpodobnit, jak by mohla vypadat zhublá, ztloustlá, blonďatá a podobně. Dokonce počítá s tím, že by se mohla přeoperovat na muže a mít bradku.

FBI za informace, které k ženě povedou nabízí odměnu 100 tisíc dolarů.

Arnoldo Jimenez vražda manželky

Arnoldo Jimenez a Estrella Carrera se vzali 11. května 2012 na radnici v Chicagu. Carrera měl dvě děti z předchozích vztahů, a to devítiletou dceru a dvouletého syna. Po obřadu dvojice povečeřela s rodinou a přáteli, poté se rozhodli vydat do nočního klubu, odkud odešli 12. května okolo 4 hodiny ráno.

Arnoldo Jimenez. | foto: FBI – Federal Bureau of Investigation

Policisté se domnívají, že na cestě domů se pár ostře pohádal. Jimenez pak ve svém autě svoji ženu několikrát bodl a její tělo odtáhl do jejího bytu. Tělo ženy hodil do vany, přičemž stále na sobě měla svatební šaty.

Carrera přitom měla 12. května vyzvednout děti od příbuzných, ale nikdy se neukázala. Rodina jí pak nahlásila jako pohřešovanou. Tělo pak policisté našli odpoledne 13. května, současně však poukázali na fakt, že do bytu nikdo nevnikl násilím. Jimenez se však propadl do země, a to i s autem.

Kriminalisté začali Jimeneze sledovat a zjistili, že 12. května použil svůj mobil v Chicagu, později jej požil v Memphisu, Tennessee a poté v Arkansasu. Následující den telefonoval z Houstonu a poté z Hidalga v Mexiku.

Uvnitř auta krev

V září 2012 policie zatkla Jimenezova bratra Humberta kvůli drogám. Při prohlídce však objevila auto uprchlého Jimeneze. Uvnitř auta objevila krev, což policii vedlo k závěrům, že ženu zabil právě v něm. FBI se domnívá, že Jimenez se stále skrývá v Durangu v Mexiku, konkrétně v oblasti Santiago Papasquiaro. Může se také skrývat v Reynosa, Tamaulipas, Mexiko.

Za informace, které povedou k jeho dopadení nabízí odměnu 100 tisíc dolarů.

Omar Alexander Cardenas vražda a útěk

Omar Alexander Cardenas je hledaný kvůli vraždě a útěku, aby se vyhnul trestnímu řízení. Cardenas je podezřelý, že 15. sprna 2019 zastřelil šestačtyřicetiletého Jabaliho Dumase v Los Angeles. Střelba se měla odehrát nedaleko kadeřnictví.

Omar Alexander Cardenas je hledaný kvůli vraždě a útěku. | foto: FBI – Federal Bureau of Investigation

Šéf městské bezpečnostní agentury Michael Moore vypověděl, že Cardenas vypálil devět ran, jednou z nich však Dumase trefil do hlavy. Dumas poté zemřel na místě. Cardenase svědci viděli, jak prchá ve svém autě. Podle policie ale není jasné, zda se s ním oběť znala.

Policie Cardenase hledá i kvůli útěku, aby se vyhnul trestnímu stíhání v roce 2021. Podle kriminalistů mohl utéct do Mexika nebo může být v jižní Kalifirnii, kde má rodinu a přátele. Policisté pracují i s verzí, že pracuje jako stavební dělník. Za informace, které by vedly k jeho dopadení nabízí odměnu 100 tisíc dolarů.

Alexis Flores vražda a únos

Alexis Flores zřejmě v červenci 2000 unesl a zavraždil pětiletou dívku z Philadelphie v Pensylvánii. Dívku našli uškrcenou v nedalekém apartmánu na začátku srpna 2000. Od té doby po něm policie usilovně pátrá.

Flores byl v roce 2002 za krádež zatčen v Arizoně. O dva roky později přišla do jeho bytu policie kvůli stížnosti na hluk. Flores se však prokázal falešnými doklady. Za to byl opět zatčen.

V létě 2000 získal jako bezdomovec přezdíkvku Carlos. | foto: FBI – Federal Bureau of Investigation

Podle policie se ale během výslechu choval přátelsky a spolupracoval s policií. Ta se kvůli dalším důkazům opět vydala do jeho bytu, kde našla rozsáhlou pornografii. Za to si Flores odseděl 60 dní a po propuštění byl deportován do Hondurasu.

Policie však stihla Floresovi odebrat vzorek DNA, který se shodoval se vzorkem, který byl nalezen na místě vraždy pětileté dívky. FBI za informace, které by vedly k jeho dopadení nabízí odměnu 100 tisíc korun. Současně však upozorňuje, že může být mimořádně nebezpečný a také ozbrojený. Podle policie může pobývat v Hondurasu či USA.

Michael James Pratt výroba a prodej dětské pornografie

Čtyřicetiletý Michael James Pratt letech 2012 až 2019 lákal mladé ženy a dívky do USA a do Kanady s příslibem práce modelek. Ve skutečnosti ale vlastnil pornografickou produkci a provozoval stránky se stejným obsahem, na nichž zveřejňoval i videa s těmito ženami.

Michael James Pratt. | foto: FBI – Federal Bureau of Investigation

Nelegální činností si vydělal přes 17 milionů dolarů (387,4 milionu korun), uvádí FBI. Na Pratta byla vypsaná odměna za dopadení 100 000 dolarů (2,3 milionu korun), hledaný je od listopadu 2019.

Pratt byl odsouzen na doživotí. Loni v prosinci jej však dopadla španělská policie v Madridu, kde pobýval na falešné doklady. Španělská policie uvedla, že měla indicie o Prattově přítomnosti v zemi již delší dobu. Na jih Evropy kvůli pátrání po hledaném muži dorazili i soukromí vyšetřovatelé, ale jejich zátahy v Barceloně byly neúspěšné, cituje policejní prohlášení AFP.

José Rodolfo Villarreal-Hernandez organizování vraždy

Villarreal-Hernandez najal zabijáky, aby zavraždili Juana Jesúse Guerreru. V květnu 2013 žil Guerrero v Southlake v Texasu. Poté byl informátorem a spolupracoval s americkými úřady. Díky tomu mohl žít legálně v USA. Jenže Villarreal-Hernandez vyslal svoje lidi z Mexika, aby Guerreru našli a sledovali. Nakonec se jim to podařilo.

Villarreal-Hernandez najal zabijáky, aby zavraždili Juana Jesúse Guerreru. | foto: FBI – Federal Bureau of Investigation

Večer 22. května 2013 dva najmutí vrazi, kteří pracovali pro Villarreal-Hernandeze a byli známí pouze jako Clorox a Captain, sledovali Guerrera a jeho manželku. Kolem 18:47 si Guerrero nasedl do svého auta, zatímco jeho žena ukládala věci do kufru. K jejich autu mezitím přijela bílá Toyota Sequoia, ze které vystoupil jeden z vrahů a vypálil několik ran.

Guerrero střelili do boku a zad, poté se sesunul. Střelec nasedl ke svému spolupachateli a ujeli. Guerrero byl převezen do nemocnice, kde však byl již prohlášen za mrtvého. Jeho žena vyvázla bez zranění.

Podle svědecké výpovědi se Guerrerova sestra pomstila Villarreal-Hernandezovi tím, že nechala jednoho z jeho příbuzných setnout hlavu. Poté mu bylo zasláno video s useknutou hlavou.

Villarreal-Hernandez zůstal v úkrytu a byl hledán FBI kvůli mezistátnímu pronásledování a spiknutí s cílem spáchat nájemnou vraždu. Věřilo se, že se skrývá v Mexiku. Za informace vedoucí k jeho zatčení nabízela odměnu až 1 milion dolarů. Villarreal-Hernandez byl zatčen v Mexico City v Mexiku 7. ledna 2023.

Rafael Caro Quintero drogový boss

Quintero bylo v roce 1985 odsouzen za brutální vraždu agenta americké Agentury pro potírání narkotik (DEA) Enriqueho Camareny. V roce 2013 byl po 28 letech kvůli údajným procesním chybám předčasně propuštěn z mexického vězení, ve kterém měl podle původního verdiktu strávit 40 let.

Mexické úřady dopadly Rafaela Cara Quintera, jednoho z nejhledanějších drogových bossů. | foto: FBI – Federal Bureau of Investigation

Rozhodnutí o propuštění následně zrušil soud vyšší instance. Quintero se však do vězení nevrátil a zapojil se znovu do obchodu s drogami.

„Z hlediska důležitosti pro DEA je to pravděpodobně jedno z nejvýznamnějších zadržení za poslední desetiletí,“ uvedl bývalý šéf mezinárodních operací DEA Mike Vigil. Americký ministr spravedlnosti Merrick Garland oznámil, že USA budou požadovat Quinterovo okamžité vydání.

Quintero byl spoluzakladatelem drogového kartelu Guadalajara, který byl v 80. letech minulého století jednou z nejmocnějších drogových organizací v Latinské Americe.

V současnosti již devětašedesátiletý Quintero není považován za velkého hráče v mezinárodním obchodu s drogami, jeho dopadení má ale velký symbolický význam, uvedla agentura Reuters.