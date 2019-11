Hrdinové z London Bridge: Kuchař popadl roh narvala, život nasadil i vrah

Polský kuchař Lukasz použil proti útočníkovi 1,5 dlouhý roh kytovce narvala jednorohého, který strhl ze zdi v blízké budově Fishmonger’s Hall. Právě tam se osmadvacetiletý terorista Usman Khan před svým činem zúčastnil semináře pro odsouzené a začal tam svůj čin.

Identita muže, který po teroristovi stříkal hasicím přístrojem, zatím zřejmě není známá.

Útočníka však zastavil také dvaačtyřicetiletý James Ford, který na konferenci o vzdělávání vězňů rovněž byl. V roce 2004 totiž zabil mladou duševně zaostalou ženu.

Kromě toho, že pomohl přemoci útočníka, se podle listu The Guardian také pokoušel zachránit život ženě, kterou Khan před tím pobodal.

Mužem, který Khanovi sebral nůž a běžel s ním pryč, byl podle BBC policista v civilu Paul Crowther. Dalším hrdinou je pak čtyřiadvacetiletý Thomas Gray, který pomohl vyrazit útočníkovi z ruky jeden z nožů. V pátek projížděl po mostě London Bridge, když najednou uviděl lidi, jak v panice prchají.

Kolemjdoucí útočníka zastavili klem narvala i hasicím přístrojem:



The man armed with a Narwhal tusk who helped to stop the terrorist attack yesterday on London bridge was a Polish chef called Łukasz, reports @thetimes pic.twitter.com/VHEWvhRxT5 — Notes from Poland  (@notesfrompoland) November 30, 2019

Zastavil auto a utíkal pomoci. „Trénoval jsem rugby a tam je pravidlo, když je v tom jeden, jdou všichni. Udělal jsem jen to, co by udělal každý Londýňan,“ uvedl. Když dorazil k útočníkovi, byl už povalený na zemi.

„Měl dva nože, každý v jedné ruce,“ popsal Gray s tím, že měl muž nože zřejmě přilepené k dlaním. „Dupl jsem mu na levé zápěstí a někdo další pak odkopl jeden z nožů pryč. Chtěl jsem nůž zvednout a v tom jsem slyšel policistu, jak říká: Má bombu,“ dodal Gray.

Podle policie se později ukázalo, že šlo o vestu s atrapou výbušniny. „Ve Spojených státech se objevuje fenomén ‚sebevražda policistou‘. Čím dál více vidíme, jak si útočníci nasazují falešné vesty s výbušninami, protože dávají přednost mučednické smrti než trestu vězení. Je otázka, jestli byl tento útok další verzí takové sebevraždy,“ podotkl profesor kriminologie David Wilson.

Na příkladu Khana a Forda srovnal, jak se lidé díky správné psychoterapii a odborné práci mohou změnit. Zatímco jeden nasadil vlastní život na záchranu jiných, druhý šel bezdůvodně zabíjet.

Podle informací deníku The Guardian přitom Khan ve vězení několikrát žádal o pomoc s deradikalizací, protože si uvědomoval, že jeho vidění islámu a světa je špatné. Žádné se mu však údajně nedostalo.

Výjimečnou odvahu kromě obyčejných Britů ocenili i nejvyšší politici. „Chci vzdát úctu výjimečné odvaze těch, kdo fyzicky zasáhli, aby bránili životy ostatních. Pro mě jsou ztělesněním toho nejlepšího v naší zemi a já jim za to jménem celé země děkuji,“ řekl premiér Boris Johnson.



Královna Alžběta II. vyzdvihla „statečné jedince, kteří riskovali své životy, aby nezištně pomohli“ ostatním. Také starosta Londýna Sadiq Khan ocenil kromě práce policie veřejnost a na sociální síti sdílel video, na němž se lidé vrhli na útočníka.

„Teroristický útok na London Bridge ukázal to nejhorší a to nejlepší v naší společnosti. Zbabělý jedinec chtěl bezcílně zabíjet, ale stateční Londýňané díky své rychlé akci spolu s policií zabránili dalším úmrtím. Jsou to opravdoví hrdinové,“ říká také bývalý vrchní superinterdant londýnské policie Dal Babu.

„Útok na kohokoliv z nás je útokem na nás všechny. Nenávistní lidé nejsou vítáni. My jsme Londýn a nepadneme,“ objevilo se na ceduli v londýnském metru. Snímek pořídila redaktorka MF DNES a iDNES.cz Karolina Bulisová: