KSČ zakázala nouzové přistání, katastrofu u Bratislavy přežili jen tři lidé

Bylo slunné letní ráno a do čtyřmotorového stroje Il-18B nastoupilo v Ruzyni celkem 79 lidí. Pro většinu z nich to byl poslední let v životě. Let Československých aerolinií před 45 lety skončil těsně vedle svého cíle: v jezeře Zlaté písky u Bratislavy.