Koronavirus má v USA víc obětí, než padlo amerických vojáků ve velké válce

V absolutních číslech jsou Spojené státy v rámci nynější pandemie nejpostiženější zemí na světě. Virem SARS-CoV-2 se v zemi s téměř 330 miliony obyvatel nakazilo podle dat americké Univerzity Johnse Hopkinse 2,13 milionu lidí, informovala agentura AFP.



V počtu nakažených následují Brazílie a Rusko. V počtu zemřelých je druhá rovněž Brazílie, která nedávno na třetí místo odsunula Británii. Při přepočtu na počet obyvatel je ale v některých evropských zemích úmrtí připisovaných covidu-19 více než v USA.

Agentura AFP upozornila, že celková bilance mrtvých s covidem-19 je už vyšší, než kolik zemřelo amerických vojáků v první světové válce. S covidem-19 zemřelo od počátku epidemie 116 850 lidí, válka z let 1914 až 1918 si podle oficiálních údajů vyžádala na straně USA 116 516 mrtvých. Spojené státy ovšem vstoupily do první světové války až v roce 1917.

Byť jde v případě pandemie a války o nesrovnatelné události, vyvolaly počty obětí covidu-19 v USA už dříve vzpomínky na oběti ozbrojených konfliktů. Na konci dubna překonal počet lidí, kteří zemřeli na následky nákazy koronavirem, počet obětí vietnamské války, do které se USA zapojily v roce 1964.



Ztráty na životech, které USA způsobila pandemie covidu-19, jsou stále nižší, než počet amerických obětí druhé světové války z let 1939 až 1945 (405 399), občanské války z let 1861 až 1865 (620 000) a především pandemie chřipky z let 1918 až 1919 (675 000).

Od konce května se denní bilance obětí ve Spojených státech drží většinou pod hranicí jednoho tisíce. Počet nových potvrzených případů nákazy se pohybuje kolem 20 tisíc za den.

Podle agentury AFP v USA ještě první vlna epidemii zcela neopadla a z ohnisek na severovýchodě země se přesouvá na jih a západ. Pozornost se tak nyní upírá k nemocnicím v Arizoně, Texasu či na Floridě.

Na celém světě se podle Univerzity Johna Hopkinse koronavirem SARS-CoV-2 nakazilo přes 8,15 milionu lidí a přes 441 000 jich s covidem-19 zemřelo.