Domov malomocných

Koronyprostý havajský okres se jmenuje Kalawao a zabírá část ostrova Molokai. Je to prý nejnepřístupnější okres USA. Teď to platí doslova, protože je sem vstup zakázán. Pro 75 obyvatel okresu, víc jich tam nežije, je nepřítomnost koronaviru jakousi dodatečnou spravedlností. Kdysi sem vstup zakazovat nemuseli, protože to bylo místo pro malomocné. Od roku 1866 je sem sváželi z celé Havaje.