Svět stále sčítá mrtvé, v nejpostiženějších zemích již tolik nepřibývají

Počet nakažených k neděli vzrostl ve Španělsku na 130 759 ze sobotních 124 736. S odvoláním na ministerstvo zdravotnictví o tom informovala agentura Reuters. Španělsko je po Itálii zemí s největším počtem obětí nemoci COVID-19 na světě.

Za poslední den bylo ve Španělsku evidováno 6 023 nových případů nákazy, což představuje pětiprocentní nárůst oproti sobotě. Podle deníku El País se však jedná o nejmenší procentuální přírůstek od počátku koronavirové krize v zemi.

Na nemocniční péči je v současnosti odkázáno bezmála 59000 lidí.

Vláda premiéra Pedra Sáncheze v sobotu rozhodla o prodloužení nouzového stavu o další dva týdny. Restriktivní opatření měla původně platit do Velikonoc, nyní potrvají nejméně do 26. dubna.

V Německu bylo podle statistik agentury DPA, která se snaží průběžně sčítat údaje z jednotlivých spolkových zemí, za poslední den evidováno 5 825 nových případů koronaviru. Nárůst je vyšší než v sobotu, kdy přibylo zhruba 5 000 případů. Celkem již úřady zaregistrovaly 91 384 nakažených, uvedla agentura. Optimističtější jsou referenční data Institutu Roberta Kocha, který naopak uvádí, že počet nově potvrzených nákaz už třetím dnem klesá.

Bilance obětí vzrostla podle DPA o 164 na celkových 1 318. V sobotu dopoledne úřady registrovaly 1 154 obětí nemoci COVID-19, o 132 více než v pátek. Nejvíce nakažených nadále hlásí Bavorsko, které hraničí s Českem. Eviduje 23 049 potvrzených případů nákazy.

Ve Spojených státech, které jsou co do počtu evidovaných případů nákazy nejvíce zasaženou zemí, prezident Donald Trump varoval, že občany čekají nejtěžší týdny, během nichž přijde mnoho lidí o život. Podle Univerzity Johnse Hopkinse USA registrují přes 312 000 nakažených a více než 8 500 úmrtí.

Federální vláda vyšle do boje s koronavirem tisíce armádních zdravotnických pracovníků do nejvíce postižených států. Jen do státu New York, který představuje současné epicentrum epidemie v zemi, by mělo dorazit na 1 000 lékařů a sester.



Nizozemsko, které je osmou nejvíce zasaženou zemí v Evropě, hlásí za poslední den 115 obětí nákazy. Celkem tak země eviduje 1 766 zesnulých. Denní nárůst počtu obětí je nižší než v sobotu, kdy země zaznamenala 164 úmrtí. Nizozemský národní zdravotnický institut uvedl, že celkový počet infikovaných za poslední den vzrostl o 1 224, celkově jich je už 17 851. V sobotu činil přírůstek 904.

Ve Velké Británii přibylo za poslední den 621 obětí koronaviru, celkem jich nyní je 4 934. Nárůst je v neděli nižší než o den dříve. Večer k národu ve speciálním projevu promluví královna Alžběta II. V Británii panuje slunečné a teplé počasí, mnoho lidí toho využívá a chodí do parků. Nedodržují přitom bezpečné odstupy, ministr zdravotnictví Matt Hancock proto Brity varoval, že pokud nebudou dodržovat pravidla karantény, bude muset omezit možnost vyrážet ven za pohybem.

V Japonsku volají po karanténě

V Tokiu se za posledních 24 hodin nakazilo koronavirem dalších 130 lidí. Jedná se o dosud nejvyšší denní nárůst zaznamenaných případů nákazy, v japonské metropoli jich je celkově už přes 1 000. V zemi se množí výzvy k vyhlášení nouzového stavu a plošné karantény.

Počet nakažených koronavirem v hlavním městě Ruska za posledních 24 hodin stoupl o 536. Celkem tak Moskva eviduje 3 893 infikovaných, 29 lidí nákaze podlehlo. Většina ruských regionů přijala přísná opatření po vzoru Moskvy, kde obyvatelé mají zakázáno opouštět své domy s výjimkou nejnutnějších případů

V pevninské Číně, odkud se na sklonku loňského roku začala nákaza šířit, v sobotu přibylo 30 nových potvrzených případů infekce a tři další úmrtí. Ve 25 z 30 nových případů byla nákaza zjištěna u lidí, kteří se do Číny vrátili z ciziny.

Nejvíce zasaženou zemí na Blízkém východě je Írán, kde počet obětí koronaviru přesáhl 3 600, přičemž za uplynulých 24 hodin přibylo 151 mrtvých. Celkem má země 58 226 potvrzených případů nemoci COVID-19. Prezident Hasan Rúhání v neděli oznámil, že Írán od 11. dubna obnoví některé málo rizikové ekonomické aktivity.