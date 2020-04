Spojené státy čekají nejtěžší týdny. Zemře mnoho lidí, prohlásil Trump

„Budeme nadále využívat veškerou naši moc, veškeré naše pravomoci, všechny zdroje, které máme, abychom udrželi naše lidi zdravé, v bezpečí a tuhle věc ukončili. Chceme tuto válku skončit. Musíme se vrátit zpátky do práce. Musíme zemi znovu otevřít,“ prohlásil Trump.



Federální vláda podle něj vyšle do boje s koronavirem tisíce armádních zdravotnických pracovníků. Do státu New York, který je současných epicentrem epidemie v USA, by mělo dorazit na 1000 lékařů a sester.

Trump prohlásil, že jeho administrativa hojně pracuje se zvláštním zákonem z dob studené války, kterým může podnikům nařídit výrobu strategicky potřebného materiálu. Americké úřady si podle něj objednaly 180 milionů respirátorů u společnosti 3M.

Prezident rovněž obhajoval svoje nařízení, jímž zakázal vývoz některých typů ochranných roušek a dalších pomůcek. „My ty masky potřebujeme. Nechceme, aby je dostal někdo jiný,“ řekl Trump.

Prezident také znovu naznačil, že věří ve využití látky hydroxychlorochin pro léčbu koronaviru. Ta se za normálních okolností využívá pro léčbu malárie či chronických kožních onemocnění. USA si podle něj objednaly velké množství léčiva od Indie a chystají se jej zařadit do svých strategických rezerv a podrobit klinický testům.

Zmínil také lék remdesivir, vyvíjený týmem firmy Gilead Sciences vedeným Čechem Tomášem Cihlářem. Lék podle něj vstoupil do třetí fáze klinických testů, kdy se testuje na asi 1000 pacientech. Jedním z nich byl i český taxikář, který se léčí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Po podání léku se dostal z kritického stavu a uzdravuje se. Nejen díky remdesiviru, podotkl však jeho lékař.

Výrobce remdesiviru si vyžádal dvě až tři místa pro případné další testování i v Česku. Měly by to být Fakultní nemocnice Brno a v Praze Fakultní nemocnice Motol a Nemocnice na Bulovce.



Spojené státy jsou co do počtu nakažených nejvíce zasaženou zemí na světě, koronavirus tam testy potvrdily už u více než 300 000 lidí. Téměř 8200 z nich tam nákaze podlehlo. Bílý dům již dříve prohlásil, že si nemoc COVID-19 způsobená koronavirem v USA vyžádá 100 000 až 240 000 obětí.

