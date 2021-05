V Polsku klesá zájem o očkování, vláda chce lákat na výhru v loterii

V Polsku, které má asi 38 milionů obyvatel, aspoň jednu dávku očkovací látky dostalo 12,8 milionu lidí, plně naočkovaných je skoro 5,7 milionu lidí. V Česku, které má téměř 10,7 milionu obyvatel, má jednu dávku za sebou 3,52 milionu osob, vakcinaci má dokončenou necelých 1,25 milionu lidí.

„Dostáváme se do bodu, kdy se mění přístup k očkování: doposud ti občané, kteří se chtěli naočkovat, velmi aktivně hledali takovou možnost, ale tato skupina osob se pomalu vyčerpává... a zájemců je stále méně,“ cituje Niedzielského portál onet.pl.

Polská média před časem s odvoláním na statistiky Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) informovala, že co do proočkovanosti nejstarších, tedy nejohroženějších skupin obyvatelstva, je situace v Polsku jednou z nejhorších v Evropské unii.



Vláda podle šéfa kanceláře premiéra Mateusze Morawieckého Michala Dworczyka od července spustí loterii související s očkovací kampaní, v níž lidé budou moci vyhrát menší peněžní částky, poukázky na palivo a pojištění nebo elektrokoloběžky.

V hlavním slosování se pak bude hrát o dvakrát milion zlotých (asi 5,7 milionu korun) a automobil s hybridním pohonem. Vláda na tuto hru vyčlenila více než 140 milionů zlotých (794 milionů korun).

Nejproočkovanější obec dostane miliony

„Je to hodně, ale jsou to peníze určené na to, abychom si co nejrychleji poradili s pandemií,“ připustil šéf premiérovy kanceláře.



Prvních 500 polských obcí, kde bude naočkováno alespoň 75 procent obyvatel, dostane 100 tisíc zlotých, které jejich vedení bude moci využít, jak bude chtít. Obec s nejvyšší proočkovaností v celém Polsku pak dostane navíc dva miliony zlotých.

Od července se lidé v Polsku druhou dávkou budou moci nechat naočkovat v libovolném místě. Podle Dworczyka jim to usnadní život zvláště během prázdnin.



V Polsku podobně jako v Česku epidemie covidu-19 slábne, a vláda proto postupně uvolňuje restrikce zavedené kvůli šíření nákazy.

Od pátku se budou moci otevřít vnitřní prostory restaurací, barů a kaváren, lidé budou moci znovu do posiloven nebo krytých bazénů. Po víkendu se pak žáci a studenti všech škol vrátí k prezenční výuce.