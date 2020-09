KOMENTÁŘ: Roušková bitva po italsku. Z nepříjemné povinnosti je společenská norma

Jsou roušky nepohodlné? Mně osobně ano, ale je to hlavně věc psychiky a zvyku. Ochrání nás roušky před virem? Samozřejmě, že ne na 100 procent, jen o něco snižují riziko přenosu – a o to jde především.



Líčení italské epidemie bylo v českých médiích absurdně přehnané, systém se zde nehroutil.

Nesnižují přenos viru samého, ale mnohem větších kapének, jež virus přenášejí. Jestli ho sníží o 50 procent, nebo jen o procento – to závisí na sto padesáti okolnostech, proto to nelze určit přesně. O něco ho sníží, a kdo popírá toto, měl by vysvětlit, proč nosí roušky chirurgové na operačním sále.