KOCOURKOV Jakuba Kvasničky: Právní návod na to, jak nenosit roušku

Je to samozřejmě naprosto neprůstřelné. Radbruchova formule. Ha – a máme vás! Protože si jen vezměte ten název. Je tam Němec? Je. Vždycky, když je v nějakém názvu Němec, je to dobré. A ještě k tomu formule? Podívejte se, pokud tam je Němec, který má formuli, tak to musí mít úspěch, vzpomeňte třeba na Michaela Schumachera. Z papíru vytištěného z internetu je rázem brilantní zákon s hlavní argumentací: „Jestliže rozpor mezi pozitivním zákonem a spravedlností dosáhne nesnesitelné míry, zákon musí jako nenáležité právo spravedlnosti ustoupit.“