Třetí dávka u bran Česka. Přibývá zemí, které se do ní pouští

WHO už ve středu vyzvala k dočasnému zastavení přeočkovávání covidovou vakcínou. „Země s vysokými příjmy podaly 100 dávek na 100 obyvatel. Nízkopříjmové země mohly současně podat jen 1,5 dávky na 100 obyvatel, protože jim vakcíny chybějí,“ řekl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Organizace navíc tvrdí, že vědci nejsou zajedno, zda třetí dávka koronaviru účinně brání. Přeočkovávání je podle Ghebreyesuse potřeba zastavit nejméně do konce letošního září.

Kritika se objevuje i mezi odborníky. „Zapadá to do vzorce chování bohatých zemí od začátku pandemie. Jejich občané si v občerstvení mohou přednostně dojít pro přídavek, zatímco zbytek světa dál hladoví,“ uvedla pro The Washington Post vedoucí výzkumu pro boj s pandemií z americké Dukeovy univerzity Andrea Taylorová.

Třetí dávka už se nicméně v některých zemích aplikuje. Z analýz totiž vyplývá, že přednostně očkovaní senioři mají půl roku od vakcinace výrazně nižší protilátky. Znamenalo by to, že účinnost vakcíny s postupem času klesá a posilující dávka by byla nutností. Svět navíc nyní čelí hrozbě různých mutací koronaviru.

První začal o víkendu přeočkovávat Izrael, který proslul rychlostí vakcinace. Nárok na očkování třetí dávkou tam mají lidé starší 60 let, kteří obdrželi druhou dávku před více než pěti měsíci. Rozhodnutí začít nabízet třetí dávku učinil Izrael ve chvíli, kdy se potýká s rostoucím počtem infikovaných.

29. července 2021

„Realita ukazuje, že vakcíny jsou bezpečné a chrání před vážným průběhem nemoci a smrtí. A stejně jako u vakcíny proti chřipce, která se musí čas od času obnovit, je tomu tak i v tomto případě,“ řekl izraelský premiér Naftali Bennett.

Výzvu WHO označily za „špatné rozhodnutí“ Spojené státy americké. „Cítíme, že zvládneme obojí. Máme dostatek vakcín pro všechny Američany,“ řekla mluvčí Bílého domu Jen Psakiová a doplnila, že USA darovala více dávek vakcíny než jiné země.

Třetí dávka také ve Francii či Anglii

Výzvu WHO nevyslyší ani v bezprostředním českém sousedství. Německo tento týden oznámilo očkování třetí dávkou. Ministr zdravotnictví Jens Spahn o její nezbytnosti hovoří dlouhodobě. Přeočkovány budou od září rizikové skupiny, podle Spahna a jeho zemských kolegů to má posílit ochranu již imunizovaných lidí se zdravotními problémy, aby je možná další vlna infekce na podzim neohrozila.

Pro posilující dávku v podobě mRNA vakcín od Pfizeru/BioNTechu a Moderny nebude záležet na tom, zda lidé předtím dostali vektorovou vakcínu od společností AstraZeneca či Johnson & Johnson.

Nárok na třetí injekci v září už budou mít také přednostně očkovaní Francouzi, tedy starší 75 let, obyvatelé pečovatelských domů či ti se zdravotními problémy. „Třetí dávka bude pravděpodobně nutná, ne hned pro každého, ale v každém případě pro ty nejzranitelnější a nejstarší,“ řekl ve čtvrtek tamní prezident Emmanuel Macron.

Kampaň rozjíždí Rusko, kde má být třetí dávka dostupná lidem nad 60 let jako v Izraeli, a také třeba Maďarsko. Země, které poskytuje výrazně širší nabídku vakcín včetně těch z Ruska či Číny, dokonce slibuje posilující dávku komukoliv nehledě na věk či zdravotní stav. Doporučuje však lidem alespoň čtyřměsíční odstup od druhé dávky.

Britská vláda má dohled nad zdravotnictvím pouze v Anglii. Ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku se o ně starají regionální vlády.

Pokročilé plány už má i Anglie, ta chce v září zpřístupnit třetí dávku až 32 milionům lidí. Týká se to obyvatel starších 50 let a lidí se zdravotními problémy. Aplikaci plánovaných 2,5 milionu dávek týdně mají obstarat dvě tisícovky očkovacích míst v lékárnách. Pokud vše půjde hladce, hotovo by mohlo být v prosinci.

Naopak konkrétní představy zatím nepanují v Itálii či Španělsku, ačkoliv tamní představitelé už vyjádřili potřebu třetí dávky. Podobně je na tom Česko, kde chce ministerstvo zdravotnictví rozhodnout do konce srpna. Ministr Adam Vojtěch požádal odborníky o vypracování stanoviska. To má být známo příští týden.

„Požádal jsem Klinickou skupinu, Českou vakcinologickou společnost a Státní ústav pro kontrolu léčiv o odborné stanovisko k podání třetí dávky očkování,“ napsal ministr. Do řešení se podle něj zapojí i odborná skupina MeSES kolem epidemiologa Petra Smejkala.