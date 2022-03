Německo vyprázdnilo seznam rizikových zemí, Čechům odpadá vstupní formulář

Německé ministerstvo zdravotnictví nicméně zdůrazňuje, že vyřazení všech zemí ze seznamu nic nemění na tom, že při příjezdu do Německa je vyžadován doklad o očkování, o uzdravení, případně negativní test. Výjimky mají děti.

„Pro cesty do spolkové republiky platí nadále pravidlo 3G,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví o podmínce očkování (Geimpfte), dokladu o prodělání infekce (Genesene), nebo negativního testu (Getestete).

„Nezáleží na tom, zda je země vedena jako vysoce riziková oblast, nebo ne. Neočkovaní a ti, kteří infekci neprodělali, tedy musí mít při příjezdu negativní test,“ dodalo. Takový doklad nepotřebují děti do 12 let. To je usnadnění, neboť platila hranice do šesti let.

Jako vysoce rizikové zahraniční oblasti, případně za oblasti s variantami koronaviru, bude nově Německo považovat jen takové, kde se rozšíří jiná varianta než nynější omikron.

Podle rozšíření takové varianty a její možné nebezpečnosti pak německý Institut Roberta Kocha (RKI) po rozhodnutí ministerstev zdravotnictví, vnitra a zahraničí danou zemi do příslušné kategorie zařadí. Ze seznamu Německo k čtvrtku vyřadilo všechny státy, RKI ale varoval, že hodnocení se může náhle změnit.

Pro návrat z vysoce rizikových oblastí, za které nyní Německo nepovažuje žádnou zemi, nadále platí desetidenní karanténa, kterou plně nahrazuje očkování, případně doklad o prodělání covidu-19. Ostatní mohou karanténu ukončit po pěti dnech negativním testem. Výjimku mají děti od šesti do 12 let, kteří se mohou karanténě vyhnout ihned po příjezdu díky negativnímu testu. Děti mladší šesti let pak do karantény nemusí vůbec.

Při cestách z oblastí s variantami viru, kam se řadí mutace považované za nebezpečné, je vyžadována 14denní karanténa bez možnosti zkrácení. Žádný stát ale Německo za takto epidemicky nebezpečnou oblast nyní nepovažuje.

Německo podle ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha už překonalo vrchol vlny koronavirové varianty omikron. Počty infikovaných jsou nadále vysoké, za středu RKI zaregistroval 186 406 nových případů, ale sedmidenní průměr nakažených na 100 tisíc obyvatel stále klesá. Za středu ohlásil RKI 301 úmrtí s covidem.