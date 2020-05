Pandemie plodí nechtěné děti. Potrat není akutní zákrok, soudí některé země

Matku tří malých dětí z amerického Tennessee, která nechtěla být jmenována, zadržela policie v době zákazu vycházení. U soudu vypověděla, že se snažila dostat ven ze státu, aby mohla podstoupit potrat.

V dubnový pátek ještě zákrok podstoupit legálně mohla, v pondělí však už ne. „Měla jsem hrozný strach a byla jsem vyčerpaná úzkostí,“ vypověděla u soudu. „Už se starám o batole a dva kojence. Každý den jsem se bála, že mi nechtěné těhotenství znemožní dál o ně pečovat a zvládnout celou situaci uprostřed pandemie.“



Mezi státy, které v době, kdy vlády začaly čelit pandemii koronaviru, bojovaly za omezení práv žen na interrupci, byly také Alabama, Ohio a Texas. Zákonodárci tam zákrok označili za „neakutní“. A to i v případě, že se jednalo o přerušení těhotenství kvůli špatnému vývoji plodu, který však neohrožoval matku.



Čtyřiatřicetiletá Louise z Austinu, jejíž jméno bylo kvůli zachování soukromí změněno, popsala pro server BBC , že byla těhotná čtrnáct týdnů s dvojčaty, když jí lékaři oznámili, že jedno z nich zemřelo. Poté následovala další devastující zpráva: „Lékaři nám řekli, že druhé z dvojčat má poruchu vývoje lebky, která je neslučitelná se životem. Dítě by se při porodu udusilo, nebylo by schopné se nadechnout,“ popisuje žena.

Ještě více zdrcující pro ni a jejího manžela bylo oznámení, že nemůže podstoupit potrat, protože její stav není život ohrožující. „Šokovalo mě to. Nikdy bych si nepomyslela, že mi potrat zakážou i přes takovéhle okolnosti.“

Odpůrci potratů, v čele s texaským advokátem Kenem Paxtonem, argumentovali, že interrupce je „dobrovolná“, takže se jako neakutní zákrok v době pandemie provádět nebude. „Zastánci potratů vždycky tvrdili, že je to volba. A to je jejich vlastní definice a jejich narativ. Dnes není jiná situace,“ nechal se slyšet Paxton a dodal, že nikdo ženám nebrání přestěhovat se do jiného státu.

„Nechtěla jsem, aby těhotenství pokračovalo. Čím déle bych čekala, tím těžší by to pro mě bylo jak emočně, tak fyzicky,“ vysvětluje Louise.



A tak se společně s manželem vydala na třináctihodinovou cestu do Nového Mexika, nejbližšího státu, který potraty nezakázal. To však znamenalo platit vše z úspor, protože se na zákrok v jiném státě nevztahovalo její pojištění.

„Přestože v době pandemie bychom se měli víc než kdy jindy sjednotit, někteří toho využívají pro ideologické a politické záměry,“ uvedla gynekoložka Eve Espeyová. Popsala také, v jak zoufalé situaci se mnohdy nacházejí ženy, které její pomoc vyhledají: „Jsou daleko od přátel a rodin, často si musí platit hotel, ve kterém zůstávají se svými dětmi. A některé si zákrok vůbec nemůžou dovolit.“



Svízelná situace v Itálii

Do nepříznivé situace se dostaly také Italky. Po vypuknutí epidemie se mnoho nemocnic změnilo na takzvané „covidové nemocnice“, které zrušily všechny plánované zákroky. Jiná pracoviště měnila všechny interrupce pomocí medikamentů na operativní. A další ženy se zase nemohly dostat na kliniky kvůli vyhlášené karanténě a zákazu pohybu.

Toho využila organizace proti potratům ProVita & Famiglia, která rozjela petici online s podobným tvrzením jako v Americe, že „v době pandemie nepatří potraty mezi základní zákroky“. Podle gynekologů je pak největší problém, že ženy musí kvůli potratovým pilulkám do nemocnice, což celý proces činí v současné situaci složitějším.

„Pravidla pro potraty jsou absurdní a vymyšlená,“ kritizovala postupy Marina Toshi z organizace AGITE. Současná krize podle ní umocnila dlouhodobé problémy s potraty pomocí medikamentů.

V Anglii ženy dostanou pilulky po telefonní konzultaci

Situace je odlišná v Anglii. Tam naopak lékaři ženám poskytují v prvních deseti týdnech těhotenství konzultace online, načež jim potratové pilulky doručí poštou. Britská poradenská služba pro těhotné, která potraty ročně konzultuje až se sto tisíci žen, uvedla, že ženy tak zůstanou ve větším bezpečí, protože nebudou muset jít na kliniku a opustit své domovy. Stejně tak možnost telefonické konzultace ochrání i zdravotníky, píše server BBC.

Lidskoprávní organizace bojující za práva na potrat v Německu zase v důsledku pandemie covid-19 varovaly, že se ženy nemusejí dostat do poradenských center, jejichž návštěva je jednou z podmínek pro provedení interrupce v zemi. Dodali, že přístup k potratům je „v akutním ohrožení“ kvůli zkrácené otevírací době těchto center, stejně jako kvůli cestovním omezením.

Potratová pilulka Účinnou látkou je mifepriston , který blokuje účinek přirozeného hormonu progesteronu. Plod se tak přestane vyvíjet a dojde k potratu.



, který blokuje účinek přirozeného hormonu progesteronu. Plod se tak přestane vyvíjet a dojde k potratu. V České republice je tato pilulka dostupná pod názvem Mifegyne.

První část léčby, tedy samotná „potratová pilulka“, se v Česku musí podávat v lůžkovém zařízení pod kontrolou lékaře. Žena musí minimálně hodinu zůstat pod dohledem.

Na další kontrolu se musí dostavit za dva dny a léčba je dokončena podáním prostaglandinu. Opět je nutný krátký pobyt v lůžkovém zařízení.

Povinná je i následná kontrola za dva až tři týdny k potvrzení úspěšného potratu.



V zemi jsou interrupce povolené tehdy, pokud se uskuteční do 12. týdne těhotenství, žena zkonzultuje svůj úmysl s odborníky a nechá si tři dny na rozmyšlenou. Organizace tak vyzývají lékaře, aby zavedli konzultace online či po telefonu.



Šéf národní zdravotnické organizace ve Francii, Jérome Salomon, již na začátku epidemie ujistil, že kliniky provádějící interrupce zůstanou otevřené. Na konci března také více než stovka zdravotníků zveřejnila dopis v listu Le Monde, ve kterém vyzývali k nouzovým opatřením pro ženy, které chtějí podstoupit interrupci. Mimo jiné také navrhovali, aby do sedmého týdne těhotenství mohly ženy potratové pilulky dostat okamžitě po telefonické konzultaci. Nyní je smějí dostat až po 48 hodinách.

Ve Španělsku zase Asociace klinik provádějících potraty na Twitteru zveřejnila, že jejich pracoviště zůstávají otevřená, protože interrupce jsou součástí zdravotní péče. „Jsou to urgentní zákroky, které se nemohou odkládat,“ napsali lékaři.



Ministerstvo zdravotnictví v Česku pak s účinností od 17. března 2020 poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče nařídilo, aby omezili provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče na míru nezbytně nutnou. „Opatření však výslovně nezakazovalo provádět interrupce,“ uvedl Martin Novotný z tiskového oddělení resortu.