Londýn v éře viru: tajné bohoslužby a výhrůžný hlas nad hlavou

Víte, co se říká o Londýnu? Prý to není velkoměsto, ale tisíc pospojovaných vesniček, z nichž každá si zachovala svou jedinečnost. Podle rozených Londýňanů tohle tvrzení spadá do sféry lichotivých lží. Teď se ovšem ukazuje, že na něm bude něco pravdy. Londýn se díky koronakrizi rozdělil na čtvrti, na kousky pro různé lidi různě velké, definované vzdáleností, kterou ujdou či uběhnou za hodinu, po kterou máme povoleno každý den venku trénovat. Kdo má jízdní kolo, ten je king, patří mu mnohem větší prostor. Mně se na kole porouchala brzda, a tak se pohybuju pouze po sousedství.