KONTEXT: Do pár týdnů se ukáže, zda Rusko na Donbasu vykrvácí, říká Stojar

Donbas je jedním z území, kde celá krize na Ukrajině začala. Právě zde se může rozhodnout o osudu celé Ukrajiny. Tento region protíná východní fronta existující od roku 2014. Rozděluje loutkové lidové republiky Luhanska a Doněcku a zbytek Ukrajiny.

„Za těch osm let tam Ukrajinci koncentrovali své obranné úsilí. Dislokovali tam ty nejplnohodnotnější útvary vojska. Mluvíme o sedmi až devíti brigádách, což může být až padesát procent stavu regulérní ukrajinské armády,“ říká obranný analytik Richard Stojar z Univerzity obrany v Brně.

Poslechněte si celý rozhovor s analytikem Richardem Stojarem v Kontextu:

Richard Stojar (1970) Bezpečnostní analytik. V letech 2005–2008 zastupoval Českou republiku v Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Centre – SE Europe. Od roku 2002 působí na Univerzitě obrany v Brně, v současnosti v Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií. Zabývá se problematikou bezpečnostních hrozeb a rizik, ozbrojenými konflikty v postbipolárním světě, bezpečnostní dimenzí evropské integrace a vývojem bezpečnostního prostředí zejména v oblasti jihovýchodní Evropy.

Proto bude pro Ukrajince tato bitva životně důležitá. Potenciální prolomení obrany a obklíčení padesáti tisíc vojáků by mohlo fakticky ochromit ukrajinskou armádu jako takovou. Ukrajinci však zvládli na linii vybudovat patřičnou infrastrukturu a zázemí, která zatím nezažila větší útoky. To se mění s probíhající ofenzivou. „Pokud byla někde Ukrajina připravena na válku, je to právě Donbas,“ hodnotí Stojar.

Prezident Putin se vyžívá ve vztahování se k úspěchům Sovětského svazu za druhé světové války. Právě oslava jejího konce, připadající na 9. května, je pro něj důležitým symbolem a rád by prezentoval jakýkoliv dílčí úspěch „speciální vojenské operace na Ukrajině“.

„Aktuálně hodnotit, zda Rusko vykrvácí i na tomto úseku fronty, je předčasné,“ vysvětluje Stojar. Horizont tří týdnů je dle něj sice velmi krátký, ale musíme být připravení na to, že jakýsi průlom fronty nastat může, „stejně tak se ale může stát, že se ruské jednotky opotřebují a nebudou schopny výraznějšího postupu na západ. Ukrajinci mohou převzít iniciativu a vytlačit je za původní hranice.“ Podle Stojara bude jasnější právě za tři týdny, jak moc se ruské vojsko přiblížilo, či vzdálilo, cílům jejich války.

