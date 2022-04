Podcasty iDNES.cz posílily obsah, najdete je na jednom místě i ve vašich platformách

V rubrice Podcasty na iDNES.cz najdete pořady Kontext, Z voleje, Technet a další přehledně vedle sebe. Pořady zároveň dostaly samostatné kanály v aplikacích Spotify a Apple Podcasts.

Pokud chcete získat srozumitelný a věcný přehled o tématu týdne, poslouchejte podcast Kontext. Redaktoři iDNES.cz Marek Zavřel a Adam Hájek dvakrát týdně zpovídají odborníky, osobnosti a novináře z oblasti domácí a zahraniční politiky, ekonomiky a kultury.

V podcastu Z voleje nabízí redaktor MF DNES Jan Dočkal pronikavý pohled do života osobností českého a slovenského sportu na hřišti i mimo něj. Ve svých hodinových rozhovorech zprostředkovává zákulisí jejich kariérních vzestupů a pádů.

Do životů zajímavých lidí se nechává pozvat Petra Stěhulová v podcastu Mikrosvěty. V jednom z dílů zpovídala dobrodruha Michala Krystu, který na vlastnoručně vyrobené jachtě přeplul Atlantik, o tom, jaké to je být sám na moři celých 26 dní a nocí. Nevěnuje se jen cestování, jednou z osobností byla i „ekologická funebračka“ Blanka Dobešová.

Pro nadšence do vojenství, létání a technologií vůbec tu je podcast Technet. Redakce Technetu v čele s Alešem Vašíčkem se dívá pod kapotu technických zázraků s lidmi, kteří jim rozumějí, znají je a tvoří. Jaké to je proletět se v koši horkovzdušného balonu a tvrdě narazit při přistání? I to můžete zažít s podcastem Technet.

V podcastové verzi najdete i populární pořad Rozstřel, pokud jste ho nestihli sledovat v době vysílání. Moderátoři Vladimír Vokál, Elen Černá, Monika Zavřelová a Jaroslav Plesl zpovídají zajímavé lidi, kteří nám pomáhají porozumíte současnosti.

Programová řada Před 100 lety přibližuje události z konkrétního dne 100 let nazpátky. Zprostředkují je Vladimír Vokál a Alan Hejma ve třech minutách. V podcastové rubrice Historie nabízí Vokál příběhy historických osobností a zásadních okamžiků světových a českých dějin.

Lehce bulvární podcat nese název K+K. Jeho autory jsou Bára Koukalová a Petr Konečný z webu Expres.cz. Bez zábran komentují pohyby nejrůznějších celebrit českého a slovenského šoubyznysu. Energické duo se s gustem strefuje do hvězdiček okupujících veřejný prostor.