Nezachránila při požáru portréty vládců KLDR, ale své děti. Hrozí jí vězení

17:01 , aktualizováno 17:01

Matka, která se vrhla do hořícího domu, aby zachránila své děti, by byla ve většině zemí prohlášena za hrdinku. V Severní Koreji jí však hrozí vězení. Do plamenů se totiž měla vrhnout především pro portréty rodinného klanu Kimů, který už po desítky let je v čele místního totalitního režimu.