Do KLDR přeběhl syn jihokorejského exministra zahraničí, chce budovat mír

16:28 , aktualizováno 16:28

S přáním trvale se usadit v Severní Koreji dorazil do Pchjongjangu syn bývalého jihokorejského ministra zahraničí, který v minulosti společně s manželkou rovněž uprchl do KLDR. Útěky obyvatel svobodné, prosperující Jižní Koreje do izolované, chudé KLDR vedené diktátorem Kim Čong-unem jsou velmi neobvyklé, protože většina lidí prchá opačným směrem.