Těžko uvěřit, že se to stalo nám. V Kazani oplakávají oběti školní střelby

Vlajky na mnoha veřejných budovách v Tatarstánu jsou na půl žerdi. Většina z obětí jsou děti ve věku 13 a 14 let, zemřely také dvě zaměstnankyně školy včetně 25leté učitelky angličtiny, která se pokusila žáky bránit a s níž se na dnešní pohřeb přišlo podle fotografií z místa rozloučit mnoho lidí.

„Je to obrovská a nečekaná ztráta. Těžko uvěřit, že se to stalo nám, je to velmi bolestivé. Špatně se mi o tom mluví,“ vypověděla pro AFP Irina Krasnikovová.

„Stále jsme v šoku, nikdy bych neřekla, že se to stane zrovna nám,“ potvrdila i další svědkyně, jejíž syn ten den do školy nešel.



Matka jedné studentky uvedla pro BBC, že když se událost stala, dostala od dcery textovou zprávu: „Mám tě ráda, mami“. Potom volala ostatním rodičům a zjistila, co se stalo. Její dcera vyvázla bez zranění.

Někteří žáci se pokusili zachránit skokem z oken ze třetího patra. Dohromady bylo hospitalizováno 23 lidí, stav je dnes u všech stabilizovaný, upřesnila agentura Interfax. Dříve média informovala, že šest osob bylo v nemocnici ve vážném stavu. Útočník byl zadržen. Ruský Červený kříž vyhlásil sbírku pro rodiny, kterých se tragédie dotkla.



Bezpečnostní a protikorupční výbor dolní komory ruského parlamentu ve středu doporučil poslancům, aby schválili v prvním čtení návrh zákona o zpřísnění pravidel pro udělení licence na pořízení zbraně. Dříve prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov sdělil, že Putin po tragédii v kazaňské škole nařídil bezodkladně propracovat zpřísnění pravidel.

Střelbu ve škole rozpoutal devatenáctiletý Ilnaz Guljavijev, bývalý žák školy, legálně drženou zbraní. Podle zpravodajského serveru Meduza tatarstánské úřady potvrdily, že zosnoval útok sám, i když původně některá média informovala, že měl komplice. Povolení k pořízení zbraně dostal 28. dubna, necelé dva týdny před útokem, upřesnil ruský poslanec Alexandr Chinštejn.

Podle videa, které zveřejnil ruský informační kanál Mash, kráčel maskovaný útočník ke škole se zbraní v rukou, aniž ji schovával. Ochranka ve škole již několik let nebyla, pouze tlačítko, kterým se signalizuje nebezpečí. Střelec použil stejnou brokovnici jako osmnáctiletý student školy, který v roce 2018 usmrtil 20 lidí v Kerči na anektovaném Krymu, uvedl Mash.

Úterní události popsala ruské redakci BBC žákyně 10. třídy Alisa. Ta se účastnila hodiny angličtiny, když začaly být slyšet rány a posléze střelba. Alisini spolužáci běželi k oknům, protože z druhého patra se dalo dostat na zem přes římsu. Alisa to však nestihla.

„Cestou jsem zaběhla do jiné třídy a řekla jsem, že se střílí. Potom ředitel z reproduktoru oznámil, že se máme zavřít,“ vypověděla Alisa. „Tiše jsme seděli u oken. Slyšeli jsme výstřely, výbuchy a křik. Potom někdo zaklepal na dveře. Mysleli jsme si, že to může být přímo on. Nereagovali jsme,“ uvedla.

Po nějakém čase dveře třídy vylomili příslušníci speciálních policejních jednotek a vyvedli školáky na zadní dvůr. Mezitím se k budově školy seběhli rodiče. „Ty ale (dovnitř) nepouštěli. Někteří z nich křičeli ‚Vraťte nám naše děti!‘ Obrázek to byl strašný, panika,“ popsal BBC místní novinář.