ANALÝZA: Proč se z Kataru stává bídník světa? Západní pokrytectví skóruje

Je zvláštní, že když se v Kataru před pár lety konala světodějná klimatická konference, vůbec nikdo neprotestoval, že konferenční centrum postavili zahraniční dělníci, v zemi není demokracie, homosexuálové jsou mimo zákon a – to tmářství! – sedmnáct tisíc delegátů si večer nemohlo dát ani pivo. Všechno to, co se nyní kritizuje na mistrovství světa ve fotbale, tam tehdy bylo také, dokonce horší, ale nikoho to nijak nevzrušovalo.