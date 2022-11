Nepodpořit LGBT? Jako výběr mezi morem a cholerou, hájí se Němci. Ztratili sponzora

Na představitele německé výpravy a dalších šesti evropských asociací, jejichž zástupci v souvislosti s podporou práv komunity LGBT ustoupili nátlaku Mezinárodní fotbalové federace FIFA, se snesla kritika novinářů i fanoušků.

V Kataru jsou totiž vztahy osob stejného pohlaví a jejich propagace kriminalizovány, homosexuálům hrozí až tříleté vězení. A tamní režim si nepřál, aby téma bylo součástí zápasů.

„Chtěli jsme jít příkladem pro hodnoty, podle kterých žijeme. Jsme v šoku, že to nejde. Pro mě je to normální součást života. Uvnitř týmu se setkáváte s uznáním a respektem, ale bohužel druhá strana to tak nevnímá,“ řekl německý kouč Flick na tiskovce.

Zástupci Anglie, Německa, Nizozemska, Belgie, Walesu, Dánska a Švýcarsku se dostali do složité pozice. Ředitel mediální komunikace německého týmu Steffen Simon mluvil dokonce o „extrémním vydírání“.

„Co jsme se dozvěděli, tak ředitel turnaje byl za Angličany, kteří z nás měli hrát jako první. A pohrozil jim, že pokud poruší pravidla, tak ze strany organizátorů dojde k masivním sankcím, aniž by upřesnil, jaké budou,“ řekl Simon rádiu Deutschlandfunk.

Anglie se v tu chvíli stáhla a Harry Kane mužstvo k úvodnímu utkání proti Íránu přivedl bez pásky „One Love“, symbolu na podporu sexuálních menšin, jako jsou lesbičky, gayové, bisexuálové, transgender osoby a další.

Ostatních šest asociací rozhodlo, že bude s Anglií solidární.

„Museli jsme udělat rozhodnutí, aniž bychom takové chtěli. Chápu to zklamání. Měli jsme na výběr mezi morem a cholerou,“ řekl německý mluvčí.

„Řekli o tom těsně před zápasem Anglie a nebyl čas reagovat,“ upozornil kouč Flick.

Proto asociace od duhové pásky raději ustoupily, aby napětí mezi nimi a organizací FIFA snížily.

Právě v Německu byla kritika velmi silná. Některá média vyzvala, ať si gólman Manuel Neuer navlékne na levou paži kapitánskou pásku se symbolem „One Love“, a nikoli tu, kterou všem kapitánům nařídila nosit FIFA.

Co tedy „rebelům“ hrozilo? Žlutá karta ještě před výkopem.

„Hraju na pozici, na které žlutá karta od první minuty není zrovna ideální,“ zdůraznil nizozemský kapitán a střední obránce Virgil van Dijk nizozemské televizi NOS.

„Lidé sice říkají, že nemáme páteř, ale takhle to nefunguje. Chceme jen hrát fotbal. Rád bych si tu pásku vzal, ale ne za cenu žluté karty,“ zdůraznil van Dijk.

Německý trenér Flick by se žlutou kartou pro kapitána zásadní problém neměl. „S hráči jsme o tom mluvili. Jednou by byl kapitánem Neuer, příště Kimmich, pak Thomas Müller.“

Potíž je však v tom, že napomenutí žlutou kartu nemuselo být jediné, čemu by týmy mohly čelit. FIFA totiž případné postihy blíže nespecifikovala.

„Kritiku nás hráčů i svazu přijímám. Jsme zklamaní ze zákazu FIFA, pro nás je to nepochopitelné. Svaz i my hráči jsme se k jejímu postoji vyjádřili,“ napsal německý útočník Müller v obsáhlém prohlášení, které otiskl magazín Kicker.

„Ale kdo od nás očekává, že úplně opustíme roli sportovce a vzdáme se svých sportovních snů, pro které jsme celý fotbalový život pracovali, abychom se ještě více politicky angažovali, bude zklamán,“ upozornil Müller.

„Chceme ukázat, že německý fotbalový národ dokážeme inspirovat týmovým duchem, jednotou a fotbalem. Nejlépe hned proti Japonsku.“

Ale říkejte to sponzorům... Německá reprezentace během šampionátu o jednoho přišla. Podporu zastavil německý řetězec supermarketů Rewe.

„Fotbal pro nás znamená i fair play, toleranci a soudržnost - tyto hodnoty také zastáváme a budeme je hájit,“ řekl generální ředitel Lionel Souque.

„Skandální postoj FIFA je pro mě jako generálního ředitele různorodé společnosti a jako fotbalového fanouška absolutně nepřijatelný,“ dodal.