Proč Katařany tolik nebaví fotbal? Protože sokoli jsou pro ně mnohem víc

Dauhá (Od našeho zpravodaje) - Naoufel, zavalitý čtyřicátník s dobrotivým úsměvem, otevře dveře od ordinace a angličtinou s lehkým přízvukem se ochotně pustí do vysvětlování. „Tady pacienty přijímáme,“ rozhlédne se po místnosti s lehátkem, několika monitory a rozvěšeným lékařským náčiním: „Vyšetření trvá zhruba dvacet minut. Pak doktor stanoví diagnózu a rozhodne, na které oddělení pacient poputuje.“ Nezní to jako velká věda. Běžný postup, řeklo by se.