Pokud by to byla pravda, těšte se na třeskutý film. Začínal by za rozbřesku, lanovkou jede osamělý horolezec, pak kamera přeostří na Matterhorn. Pod tím nápis: „Švýcarsko, duben 2018.“ Končí to v Moskvě. A nebyl by to film o horolezci, nýbrž o miliardáři, jehož zná celá Evropa, aniž to tuší, neboť je majitelem řetězců OBI a KiK. Tehdy se navždy ztratil.