Výnosné pašování, o němž se nemluví. Letadlo bylo plné zubožených štěňat

Letoun ukrajinských aerolinek převážel na pět set štěňat, z toho nejméně dvě stovky francouzských buldočků. Psi byli celé hodiny bez vody.

Osmatřicet jich desetihodinový let z Ukrajiny do Kanady nepřežilo, další byli zesláblí či zvraceli. Příliš dalších informací však kanadské úřady nezveřejnily s odkazem na probíhající vyšetřování.

Aerolinky prohlásily, že litují „tragické ztráty zvířecích životů“ a spolupracují s vyšetřovateli, aby pomocí nutných změn předešly opakování podobné situace.

Ochránci zvířat říkají, že převážení tak vysokého počtu psů je neobvyklé a možná i bezprecedentní. Psi potřebují vodu a další péči, aby cestu vydrželi.

„Spoléháte se přitom na zaměstnance letiště a aerolinek, aby jim tu péči poskytli. Pokud je v transportu takový počet zvířat, je fyzicky nemožné odpovídající péči zajistit,“ řekla pro list The Washington Post Rebecca Aldworthová, výkonná ředitelka organizace Humane Society International in Canada.

Francouzští buldočci jsou kvůli svým dýchacím problémům plemenem, které některé americké letecké společnosti odmítají přepravovat. Poptávka je však obrovská. Podle seznamu kanadské pobočky Klubu chovatelů jsou v zemi pátou nejžádanější rasou, ve Spojených pátek se umísťují ještě o jednu příčku výše.

Stejně vysoká je i jejich cena. Ta se na prodejních serverech pohybuje mezi čtyřmi a osmi tisíci dolarů (95 až 191 tisíc korun). Na pěti stovkách štěňat tak prodejci mohli vydělat až 4 miliony dolarů (96 milionů korun).

Vidina profitu ovšem vede i k výjevům, jako byl ten na kanadském letišti. Na palubě bylo údajně přes třicet stupňů Celsia, psi byli v bednách obalených fólií, kvůli čemuž se zřejmě udusili. Hrůzný případ tak znovu otevřel debatu o regulacích, jež nyní v oblasti dovozu zvířat do Kanady a Spojených států platí.

V Kanadě chtějí zákaz, v USA připravují zákon

Zmíněná organizace Humane Society International volá po naprostém zákazu importu všech psů určených k prodeji. To by znamenalo, že by v Kanadě byl možný dovoz už jen těch zvířat, která byla zachráněna.

„Vláda a nevládní organizace se velmi snaží eliminovat množírny psů tady v Kanadě. Není důvod povolovat import psů ze stejných zařízení někde jinde,“ míní Aldworthová.

Mezinárodní obchod s nejlepším přítelem člověka roste také ve Spojených státech. A to i proto, že tamní amatérští chovatelé stárnou a čím dál víc odcházejí do důchodu a ti profesionální zase s tímto byznysem končí.

„Naše chovatelství se tak ‚outsourcuje‘ do dalších zemí,“ říká Patti Strandová ze společnosti National Animal Interest Alliance, která zastupuje americké chovatele. Importy pak vedou k případům, že jsou štěňata příliš mladá pro transport vydávána za starší, nemají patřičná očkování nebo o nich obchodníci tvrdí, že jde o zachráněné psy, kteří nejsou určení k prodeji.



Také ve Spojených státech se řeší, jak pomocí zákonů dohnat realitu. „Počet psů dovážených do USA v posledních letech vyletěl nahoru, ale my prověřujeme méně než procento z nich,“ upozorňuje republikánský kongresman a veterinář Ralph Abraham.

Ten se podílel na nové legislativě, která by měla situaci zlepšit. „Incidenty jako tyto jsou nejen nehumánní, ale jsou i vážným rizikem pro veřejné zdraví,“ říká Abraham k případu z Kanady. Kolik psů se ročně do Severní Ameriky doveze, není jasné, píše The Washington Post.