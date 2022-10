Přerušte vazby s britskou monarchií, žádali kanadští separatisté. Neuspěli

Návrh Quebeckého bloku, který usiluje o nezávislost francouzské části Kanady, podpořilo pouze 44 zákonodárců v kanadské Dolní sněmovně, proti jich bylo 266.

Lídr Quebeckého bloku Yves-François Blanchet návrh předložil v úterý s tím, že věrnost panovníkovi cizí země je nákladný a zastaralý zvyk. „Je to věc minulosti, je to téměř archeologické, je to ponižující,“ řekl.

Kanada, kterou Británie začala kolonizovat koncem 16. století, je formálně plně nezávislá od roku 1982, ale neprohlásila se republikou a zůstala členem Commonwealthu.

Vztah Quebecu k monarchii je složitý, píše zpravodajský web BBC. Mnoho obyvatel Quebecu by si přálo, aby Kanada byla republikou místo konstituční monarchie v rámci britského Společenství, což souvisí s historií provincie jako francouzsky mluvícího regionu, který byl kdysi pod britskou koloniální nadvládou.