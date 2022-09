Královna asi byla milá, ale cítit k ní lásku? Nesmysl, zní z bývalých kolonií

Nový Zéland Craig, 45 let

Myslím, že královská rodina je zastaralý koncept. Něco jako kocovina, ze které se ne a ne vyspat. Mám-li být upřímný, královnina smrt pro mě skoro nic neznamená. Jen je to prostě konec jedné éry, kterou všichni opravdu potřebujeme překonat. Tedy, nemám nic proti královně osobně. Asi byla docela milý a opravdový člověk. Problém je, že všichni jaksi zapáchají bohatstvím a privilegii.

Královna Alžběta II. na návštěvě novozélandského města Rotorua

Nový Zéland je součástí Commonwealthu a mnozí se zde pravděpodobně považují za loajalisty. Přesto sílí volání po tom, aby se Nový Zéland stal republikou. Je také mnoho těch, kteří se k monarchii odmítají vyjádřit, skoro každý s irskými předky například. A co se Karla III. týče? Myslím, že je to problémový chlapík. Rád by konal dobro, ale je zabředlý v systému. Byť je sám velmi privilegovaný, může být jen málo nápomocný.

Skotsko Andrew, 42 let

Královna nepochybně žila fascinující a neuvěřitelně zajímavý život někoho, kdo je zcela vzdálen od normálu a zároveň zažil mnoho neuvěřitelných událostí. Královská rodina je kulturním i historickým prvkem země, oknem do minulosti. V neposlední řadě přinášela značné množství cestovního ruchu. Mě osobně se nikdy moc netýkala, maximálně jsem koukal v televizi na její tradiční vánoční poselství. Myslím, že i ostatním byla přiměřeně lhostejná, nebo naopak byla obrovsky oblíbená.

Bylo jí 96 let, takže to nebylo neočekávaného. Je mi ale líto, že zemřel takový legendární a zajímavý jedinec. O Karlovi III. toho moc nevím. Vždycky byl leda terčem vtipů o tom, že chce být králem.

Austrálie Hazel, 31 let

Monarchie je tradiční, ale zastaralá mocenská struktura. Má spíše symbolický význam a pro moderní Austrálii je irelevantní. Královna a monarchie v Austrálii rozdělují společnost. Lidé se někdy označují za monarchisty, pokud podporují královnu, nebo jsou naopak ve prospěch republiky.

Královna Alžběta II. na návštěvě Austrálie

V minulosti došlo k neúspěšným pokusům opustit Commonwealth a monarchii jako hlavu státu odstranit. Pokaždé, když královna nebo někdo z královské rodiny (naposledy Harry a Meghan předtím, než opustili královskou rodinu) navštíví Austrálii, popularita monarchie prudce stoupá.

Mnoho lidí doufá, že po královnině smrti bude mít Austrálie větší šanci stát se republikou. Krále Karla III. čeká asi složité období. Musí to být divné narodit se do takové rodiny a plnit očekávání, že budu od narození plnit tak významnou roli.

Irsko Declan, 43 let

V Irsku máme o dění ve Velké Británii přehled, takže jsem měl o královské rodině vždy povědomí, ale nikdy žádný konkrétní zájem. Spíše na úrovni sledování celebrit. V Irsku existuje velmi široké spektrum veřejného mínění o tématu monarchie a zejména monarchie Spojeného království.

Mnoho lidí je prostě lhostejných (jako třeba já), mnozí se vyžívají ve sledování kouzla a okázalosti systému. Vzhledem k dřívějšímu členství Irska ve Velké Británii (a stálému členství Severního Irska) se také setkáváte s počtem lidí, kteří projevují okázalé nepřátelství vůči monarchii Spojeného království.

Královna Alžběta II. na návštěvě irského města Cork

Jeden z mých kamarádů se nechal slyšet, že by raději doma měl portrét Hitlera, než královny. Vzhledem k tomu, že je Irská republika stále poměrně mladý stát, jsme zvyklí být zaměňováni s Velkou Británií, takže lidé vynakládají úsilí, aby se odlišili.

Každá lidská smrt je smutná záležitost. Mnoho lidí ve Velké Británii i mimo ni ke královně pocítilo jisté osobní spojení. Pro mě je to prostě ekvivalent smrti jakékoli celebrity. Připomínka reality lidské smrtelnosti. Kdybych mohl žít tak dlouho a pohodlně jako ona, budu samozřejmě rád.

Na krále Karla III. asi nemám názor. Vyrůstal ve velmi neobvyklém prostředí, a nedokážu posoudit, jak moc je to na jeho chování znát. Vždyť je všechny známe jako osoby veřejné a každý z nich si bude kultivovat svou vlastní osobní prezentaci. Jeho práce je v zásadě zcela symbolická, což je vhodné, vzhledem k tomu, že není demokraticky jmenován. Jeho úkolem je plnit dědičnou povinnost, kterou od něj očekávají stoupenci jeho dědičné monarchie.

Kanada Ashley, 40 let

Královnu vnímám trochu jako pozůstatek doby minulé, jako symbol Británie, která už ve skutečnosti neexistuje. Británie, kterou ztělesňovala, byla globální mocností, zemí vlivu. A nyní, během své 70leté vlády, Spojené království umenšilo svůj význam a význam ve světě, což se odrazilo v instituci, kterou je královská rodina. Snad bych ji bývala považovala za vlídnou, nebo dokonce roztomilou. Na druhou stranu zde máme kolonialismus, třídní systém, i přemíru bohatství.

Lidé v Kanadě si pěstují hlubokou lásku ke královské rodině a jsou jí fascinováni. Byla stálicí v našich životech po celá desetiletí. Myslím, že mnoha lidem se líbilo, jak královsky a noblesně se prezentovala. Ale jelikož jsme hluboce kolonizovaný národ, myslím, že nyní existuje i širší chápání toho, že Británie byla zodpovědná za vyhlazení a genocidu mnoha národů v Kanadě. To způsobilo nevýslovnou zkázu, která trvá celé generace a přetrvává dodnes. V naší zemi existuje zvláštní druh lásky ke královské rodině, který ve světle naší historie ve skutečnosti nedává smysl.

Královna Alžběta II. při návštěvě Kanady

Doufám, že její smrt vyvolá debatu o tom, co královská rodina představuje pro Británii a pro zbytek světa. Jaké hodnoty prosazují u nás i v zahraničí? Británie uctívá instituci, která vyzařuje bohatství, bujarost, okázalost a přehnanost. Je to namístě v naší společnosti? Není to jen další implementace systému tříd, který by neměl existovat?

Myslím, že její smrt je příležitostí to všechno znovu promyslet a prosadit změnu. Karla III. mám ráda. Jeho projekty pro domácí mazlíčky mají hodně společného s udržitelností životního prostředí a v neposlední řadě podporuje ekologické zemědělství. Zároveň aktivně prosazuje posilování vazeb mezi různými náboženskými skupinami.