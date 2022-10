Kanada a Spojené státy poslaly Haiti na pomoc proti gangům vojenské vybavení

„Vybavení pomůže (haitské policii) v boji s kriminálními aktéry, kteří podněcují násilí a narušují tok potřebné humanitární pomoci, čímž brání úsilí o zastavení šíření cholery,“ uvedly americká a kanadská vláda ve společném prohlášení.

Haitská vláda nakoupila obrněná vozidla od blíže nespecifikované kanadské společnosti. Do Port-au-Prince je dnes doručilo vojenské dopravní letadlo Boeing C-17 Globemaster. Haiti požádalo o zahraniční pomoc kvůli aktivitám gangů, které od září blokují hlavní ropný terminál v zemi, čímž prohlubují nedostatek pohonných hmot, a požadují rezignaci premiéra Ariela Henryho.

Agentura AFP s odvoláním na zprávu OSN uvádí, že gangy mají pod kontrolou až 60 procent oblasti hlavního města a využívají sexuální násilí k šíření strachu a uzmutí kontroly nad zemí, kterou už předtím sužovala nejistota.

Možných případů cholery je na Haiti asi 560

Spojené státy podle listu The Washington Post sestavily návrh rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která by podpořila „okamžité rozmístění mnohonárodnostních sil rychlého nasazení“ na Haiti v reakci na zhoršující se tamní bezpečnostní a humanitární situaci.

Panamerická zdravotnická organizace (PAHO) uvedla, že možných aktivních případů cholery je na Haiti asi 560, z toho 300 hospitalizovaných. Potvrzených úmrtí od neděle je 35. Odborníci varují, že reálná čísla jsou pravděpodobně vyšší než počet ohlášených případů.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken ve středu řekl, že USA urychlí přísun humanitární pomoci na Haiti i bezpečnostní podpory pro tamní policii. Ministerstvo zahraničí ani Bílý dům zatím nicméně nereagovaly na žádosti o komentář Washington Post k návrhu rezoluce, která by mohla být prvním náznakem, že USA by se zúčastnily mise s vojenskou účastí na Haiti.

Přítomnost zahraničních vojáků mnozí Haiťané odmítají. Mohou za to špatné vzpomínky na jednotky OSN, které v zemi působily od roku 2004 do roku 2017. Modré přilby čelily obviněním ze sexuálního obtěžování žen a do země zřejmě zavlekly choleru, která pak mezi Haiťany způsobila na 10 tisíc mrtvých.

K rozmístění mezinárodních sil na Haiti požádala v pondělí tamní vláda prostřednictvím generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese.