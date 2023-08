Úřady vyšetřují smrt nosiče na K2, kterého ostatní horolezci překračovali

Sedmatřicetiletá Harilaová 27. července na vrchol K2 doputovala, a vytvořila tak rekord, když dokázala společně se svým nepálským kolegou zdolat 14 nejvyšších hor světa za 92 dní. Ve stejný den, kdy Harilaová stanula na vrcholu, se v nebezpečné pasáži ve výšce kolem 8300 metrů při pádu zranil Pákistánec Muhammad Hasan.

Neštěstí vzbudilo pozornost až po dvou týdnech, kdy rakouští horolezci Philip Flämig a Wilhelm Steindl, kteří pokus o výstup vzdali, zveřejnili záběry z dronu, které místo nehody ukazují. Je na nich patrné, jak horolezci při výstupu i sestupu překračují tělo svého kolegy, který v tu chvíli ještě žil.

Harilaová, na kterou se snesla vlna kritiky, v pátek situaci popsala ze svého pohledu a trvá na tom, že všichni udělali pro záchranu Hasana vše, co bylo v jejich silách. Podle ní ona a její kolegové strávili více než hodinu ve velmi rizikovém místě a dokázali Hasana po pětimetrovém pádu vytáhnout zpět na stezku. O Pákistánce se pak ještě dlouho staral její kameraman, který mu poskytl svou kyslíkovou láhev a zahříval ho, než sám musel místo opustit, protože mu zásoby kyslíku docházely.

Podle ní nebylo v ničích silách Hasana snést ze svahu dolů. Harilaová také zmínila, že Hasan neměl pro výstup dobré vybavení – na rukou neměl rukavice a neoblékl si spodní lezeckou kombinézu – a po pádu proto visel hlavou dolů s odhaleným břichem.

Rakouský horolezec Wilhelm Steindl v sobotním rozhovoru s AP uvedl, že nosič mohl být zachráněn, kdyby ostatní horolezci, včetně Harilaové a jejího týmu, vzdali svůj pokus dosáhnout vrcholu.

Podle Steindla záběry z dronu ukazují „muže, který se snaží třít Hasanovu hruď, snaží se ho udržet v teple, nějak ho udržet naživu“. „Můžete vidět, že ten muž je zoufalý,“ uvedl horolezec. „Zatím víme jen to, že to byl jeho přítel, také pákistánský nosič. A pak na záběrech z dronu vidíte řadu 70 horolezců, jak jdou směrem k vrcholu,“ dodal.

Chování horolezců označil za „dvojí metr“. „Kdybych tam ležel já nebo kdokoli ze Západu, udělalo by se pro záchranu všechno,“ řekl Steindl. „Všichni by se museli otočit, aby dostali zraněného zpátky do údolí,“ dodal. Jak rakouský horolezec doplnil, nechce nikoho přímo obviňovat. „Jen říkám, že nebyla zahájena žádná záchranná operace, a to je velmi tragické, protože to je ta nejnormálnější věc, kterou by člověk v takové situaci udělal,“ uvedl.

Výstup na horu K2, která se nachází v pohoří Karákóram, je považován za jeden z nejnebezpečnějších. Se svými 8611 metry je K2 druhou nejvyšší horou na světě, pasáž Bottleneck, kde k neštěstí došlo, je na cestě k vrcholu velmi obávaným místem, protože pod převislou ledovou stěnou hrozí laviny a pády ledu. V této takzvané zóně smrti v srpnu 2008 zahynulo 11 horolezců poté, co odlomený led strhl horolezce a jisticí lana.