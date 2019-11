Americký libertarián v Chile střílel do davu. Rovnou do srdce, radil dřív

Šestapadesátiletého Cobina v neděli zatkla chilská policie poté, co v přímořském městě Reñaca v regionu Valparaíso vytáhl zbraň na účastníky tamní demonstrace a nejméně jednoho z nich zranil.

Protestující podle listu The Washington Post zastavovali projíždějící auta a řidiče vyzývali, aby se s nimi dali do tance.

Cobinovi, který v Chile žije už léta, se však tato myšlenka nezamlouvala a snažil se co nejrychleji si proklestit cestu vpřed.

„Neudělal jsem nic špatného. Byla to pro mě velmi nebezpečná a děsivá chvíle. Díkybohu jsem u sebe měl zbraň a mohl jsem se bránit,“ popsal muž svou verzi událostí. Dodal, že ho napadl „agresivní dav“.

Video, které incident zachytilo, začíná ve chvíli, kdy už mu v průjezdu nic nebrání. Cobin přesto vystoupí z auta a několikrát vystřelí. Střelba pak o to víc vyprovokuje demonstranty, kteří na něj začnou házet věci.

Cobin vystoupí z auta a začne střílet směrem k demonstrantům:

DIFUNDAN, DESCARGUEN EL VÍDEO, GRABEN LA PANTALLA DE PRINCIPIO A FIN, GUARDENLO.

John Cobin, supremacista estadounidense, neoliberal extremo, violentista terrorista.

pic.twitter.com/xe883p6Dig — Jᴀᴠɪ鹿ᵂᴼᴺᴴᴼ'ˢ ᴳᴵᴿᴸ (@itsthekaishot) November 10, 2019

Libertarián Cobin v Chile není úplně neznámou tváří. Do země se přistěhoval před třiadvaceti lety poté, co jej v jeho rodných Spojených státech údajně znechutila míra tamní politické korektnosti a degradace rodinných hodnot, ale i výška daní.

Coby zastánce volného trhu a naprosté svobody se tam ucházel o křeslo senátora za Jižní Karolínu, ovšem neúspěšně. Muž, kterého nyní chilská média popisují jako bílého nacionalistu, se doma zapojil také do skupiny Liga Jihu, která velebí období Konfederace.

A příznačné je, že byl den před volbami zatčen kvůli obviněním z domácího násilí. Ve svém novém jihoamerickém domově se prosadil jako komentátor a v rozhlase vede talkshow Red Hot Chile.

„Největší neoliberál v celé zemi,“ jak sám sebe nazývá, si před pár lety v chilských horách založil farmu a ráj pro všechny libertariány pojmenovaný Freedom Orchard (Sad svobody). Lidé z celého světa, kteří milují svobodu, si tam dle informační brožury mohou užívat nejen venkovskou přírodu stranou stresu a smogu, ale i život s nízkými daněmi a bez „dotěrných a hrubých zásahů vlády“.

Američtí liberálové tam nicméně mají vstup zakázán. „Už jste si pokazili svou zemi. Nepotřebujeme vás,“ vzkázal jim Cobin před pěti lety. Ten mimo jiné obdivuje také neblaze proslulého chilského diktátora a vůdce pravicové junty Augusta Pinocheta, který zemi vládl od sedmdesátých do devadesátých let minulého století.

Svým fanouškům Cobin kdysi radil, že je třeba zlikvidovat „komunistický mor“. „Až vytáhnou mačety, my budeme mít ty nejmocnější zbraně, jaké jsou v této zemi povolené, a budeme zabíjet. Nebudeme střílet do jejich nohou, ale přímo do srdce, aby nezbyli svědci,“ naváděl je.

Nyní je podezřelý z pokusu o vraždu. „Nebudeme tolerovat, aby kdokoliv bez ohledu na svůj stav nebo svou víru použil zbraň k tomu, aby své myšlenky prosadil,“ ujistil guvernér Valparaísa Jorge Martínez.

Protivládní protesty v Chile, které jsou největší od konce Pinochetovy vlády, zažehlo v polovině října další zdražení cen jízdného v metru v metropoli.

Masové manifestace se pak rozšířily do dalších měst a nepřestaly ani po zrušení zdražení jízdenek, které bylo jen poslední kapkou dlouhodobé nespokojenosti Chilanů. Těm vadí dlouhodobá neochota vlády řešit sociální nerovnost v zemi. Ta se sice může pochlubit prosperujícím tržním hospodářstvím, stát ale podle demonstrantů nepomáhá lidem s jejich náklady na zdravotnické služby nebo školství.

Při protestech zemřelo za tři týdny dvacet lidí, z toho šest cizinců, a na dva tisíce lidí utrpělo zranění, z toho více než polovina střelné. Také pět z obětí zemřelo v důsledku střelby a další například při požárech vyvolaných radikálními demonstranty.