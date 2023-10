Biden by mohl být pro některé skupiny fanatiků rozpálených situací a americkou podporou Izraeli cílem snů. Při Alláhovi, to by za to stálo, zapsat se do dějin jako ten, kdo dostal šéfa Velkého satana a tím obstaral armagedon, čímž taky zařídil spoustu mučednických smrtí i pro ty, kdo o to nestáli.

Na Blízkém východě se z lasa velkých slov vymotává hůř než jinde, protože hodnoty jsou tam často pořád jako v mayovkách o Karovi ben Nemsím a Hadžím Halefu Omarovi.