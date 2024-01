Pravidla psaná krví, tvrdý výcvik. Evakuace hořícího letadla ohromila svět

Ty záběry byly děsivé. Airbus A350 společnosti Japan Airlines se po dosednutí na ranvej letiště Haneda kvůli srážce s jiným menším strojem změnil v ohnivý projektil. Po zastavení ho plameny začaly rychle pohlcovat. Zázrak, hodnotil svět zprávy, že všechny pasažéry se podařilo včas dostat ven. Jak se blesková evakuace odehrála?

Zásadní věc: pasažéři se podle pokynů posádky vrhli k nouzovým východům hořícího letadla bez příručních zavazadel. Právě to, že na palubě zanechali své cennosti, bylo podle leteckých expertů hlavním faktorem úspěšné evakuace všech 379 lidí, píše BBC.

„Na žádném z videí, jež jsem sledoval, nevidím jediného pasažéra, který by měl svá zavazadla s sebou. Pokud by se je lidé pokusili vzít, bylo by to opravdu nebezpečné, protože by to evakuaci zpomalilo,“ řekl BBC profesor Ed Galea, ředitel Skupiny pro požární bezpečnost na Greenwichské univerzitě.

Stav letadla přitom evakuaci značně ztížil. „Podmínky evakuace byly daleko od ideálu. Letadlo bylo nakloněné a cestující se po něm mohli jen obtížně pohybovat,“ upozorňuje Galea.

K evakuaci bylo možné použít pouze tři nafukovací skluzavky, které však nebyly kvůli poloze letadla správně nasazeny. Navíc selhal oznamovací systém letadla, takže posádka musela sdělovat pokyny pasažérům pomocí megafonu, případně na ně křičet, uvedla společnost Japan Airlines.

Tvrdý výcvik

Bývalá letuška Japan Airlines řekla BBC, že cestující měli neuvěřitelné štěstí. V podobných situacích je totiž velice obtížné zajistit, aby pasažéři nepropadali panice a poslouchali posádku.

„Skutečnost, že se jim podařilo přimět všechny k útěku, je výsledkem dobré koordinace mezi posádkou a cestujícími,“ zhodnotila někdejší letuška, která odmítla zveřejnit své jméno.

Noví členové posádky podle ní absolvují přísný evakuační a záchranný výcvik, který trvá až tři týdny. Školení se každoročně opakuje.

„Procházíme písemnou zkouškou, učíme se na příkladech neštěstí z minulosti a absolvujeme praktický výcvik s využitím různých scénářů – například když letadlo musí přistát na vodě nebo pokud na palubě dojde k požáru,“ řekla žena, jež Japan Airlines opustila před deseti lety.

Také jeden ze současných pilotů společnosti potvrdil, že k rychlé evakuaci pomohl přísný výcvik, kterým posádka letadla prošla. „Musím říct, že to bylo úžasné. V takové situaci opravdu nemáte čas přemýšlet, takže prostě děláte to, k čemu jste byli vycvičeni. Jsou to pravidla psaná krví ostatních, kteří takové štěstí neměli,“ řekl pilot.

Za to, že jsou Japan Airlines považované za bezpečnou leteckou společnost, může paradoxně katastrofická nehoda, ke které došlo před téměř čtyřiceti lety. Dne 12. srpna 1985 havaroval po chybné opravě letadla, již provedli technici Boeingu, let této společnosti z Tokia do Ósaky. Zahynulo 520 z celkem 524 lidí na palubě. Dodnes jde o nejsmrtelnější nehodu jednoho letadla v historii letectví.

„Je zřejmé, že tato havárie měla na leteckou společnost dopad. V kultuře, jako je ta japonská, převzali za tuto chybu odpovědnost a chtěli zajistit, aby se nic podobného nikdy neopakovalo. Vzali to jako příležitost ke zlepšení,“ vysvětlil pro CNN Graham Braithwaite, profesor bezpečnosti a vyšetřování nehod na britské Cranfieldské univerzitě.

Nejbezpečnější aerolinky

V roce 2005, kdy do aerolinek začala nastupovat spousta mladých lidí, kteří si nehodu nepamatovali, otevřela společnost prostor ve svém ústředí věnovaný této katastrofě. Vystavila tam části trosek letadla stejně jako příběhy čtyř přeživších.

„Mají velmi přísnou kulturu standardních operačních postupů a dělají vše správně. To je v tomto případě jeden z důvodů, proč si myslím, že posádka předvedla tak dobrý výkon,“ říká.

I když není jasné, kdo byl viníkem úterní havárie, úspěšná evakuace je pro Japan Airlines pozitivní. „Pokud chcete znát důvod, proč byste měli letět s nimi, myslím, že tohle je ono,“ míní Braithwaite.

Společnost Japan Airlines se v žebříčcích bezpečnosti aerolinek pravidelně umisťuje velmi vysoko, dlouhodobě obsazuje přední místa například v každoročním seznamu webových stránek Airline Ratings.

Na evakuaci mají cestující 90 sekund, upozornil vedoucí výcviku letušek: