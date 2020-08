Verdikt v kauze Kuciakovy vraždy odložili na září. Soud se ještě radí

Pro obžalované, mezi kterými jsou objednavatel a zprostředkovatelka Kuciakovy vraždy, jakož i vrahův pomocník, žádá obžaloba shodně 25 let vězení. Všichni tři, Marian Kočner, Alena Zsuzsová a Tomáš Szabó, vinu popírají a obhájci navrhují jejich osvobození.

Kočner je obžalován z toho, že si objednal Kuciakovu vraždu ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost, což mohlo Kočnerovi překazit vstup do politiky. Vrah zastřelil Kuciaka a Kušnírovou 21. února 2018 v jejich domě ve Velké Mači nedaleko Trnavy; policie těla našla o čtyři dny později na základě upozornění od příbuzných.

Kočner je obžalován z toho, že si objednal Kuciakovu vraždu coby pomstu za to, že novinář upozorňoval na jeho rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost, což mohlo kontroverznímu podnikateli překazit vstup do politiky.



Dvojnásobná vražda otřásla Slovenskem i tamní politickou scénou. Po největších protivládních demonstracích od listopadu 1989 byl nucen rezignovat dlouholetý premiér Robert Fico, jehož strana Směr-sociální demokracie letos nenavázala na řadu vítězství v parlamentních volbách a odešla do opozice. V červnu slovenské sociální demokraty po vnitrostranickém rozkolu opustila více než čtvrtina poslanců v čele s bývalým předsedou vlády Peterem Pellegrinim.

Ke zprostředkování Kuciakovy vraždy se již dříve doznal Zoltán Andruskó, který s policií při vyšetřování spolupracoval a loni přistoupil na trest 15 let vězení. Po zahájení procesu letos v lednu další z obžalovaných Miroslav Marček před soudem přiznal, že to byl on, kdo zastřelil novináře i jeho přítelkyni a dříve také jednoho podnikatele. Za to byl tento bývalý voják zatím nepravomocně letos v dubnu odsouzen k 23 letům vězení.

„Chtěla bych se obžalovaných zeptat, proč si dovolili sáhnout na život našich dětí. Rovněž mají děti. Kdo jim dal právo pro jejich špinavé peníze a praktiky toto udělat?“ uvedla letos v lednu při začátku procesu matka Kušnírové Zlatica, která se během své emotivní výpovědi rozplakala.

„Je to případ nevinných mladých lidí toužících žít ve svobodném prostředí. Nelze říct, že jde o případ, s nímž jsme se setkali. Dosud jsme to viděli spíše ve filmech, kterými nás zaplavují komerční televize,“ prohlásil prokurátor Vladimír Turan v červenci v závěrečné řeči.

„Nejsem světec, ale nejsem ani vrah,“ hájil se o týden později ve své závěrečné řeči Kočner, který proces přirovnal k procesu s Miladou Horákovou.



U soudu jeden ze svědků mimo jiné vypověděl, že na Kočnerovu objednávku zorganizoval sledování Kuciaka a dalších reportérů. Prokuratura se opírala rovněž o zajištěnou komunikaci mezi Kočnerem a Zsuzsovou a také o údaje o pohybu mobilních telefonů obžalovaných, které podle ní svědčí o schůzkách některých z nich po Kuciakově vraždě.

„Skutek jsem nespáchala a jsem nevinná,“ prohlásila Zsuzsová, která podle obžaloby za peníze objednávku na vraždu od Kočnera převzala. Její obhájkyně, podobně jako Kočnerův advokát, poukazovala na údajné nesrovnalosti v důkazech předložených obžalobou. Expolicista Szabó, kterého jeho bratranec a střelec Marček při dřívějším přiznání viny označil za svého řidiče při vraždě, také před soudem trval na své nevině.

Specializovaný trestní soud se sídlem v Pezinku nedaleko Bratislavy, kde se proces koná, se na Slovensku zabývá nejzávažnějšími kriminálními kauzami.