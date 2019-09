ANALÝZA: Izrael asi čeká konec krále Bibiho, volby přinesly znovu pat

Tyto parlamentní volby, už druhé v letošním roce, měly být východiskem z politického patu – výsledkem je však zase pat. Jasněji bude, až volební komise oznámí oficiální výsledky.

Ve středu to po předběžném sečtení 95 procent hlasů vypadalo, že Likud dosavadního premiéra Benjamina Netanjahua získal 32 mandátů. O jedno křeslo méně než jeho hlavní rival, uskupení Modrá a Bílá v čele s bývalým náčelníkem generálního štábu Benjaminem Gancem.

Každopádně téměř jisté už ve středu bylo to, že „Bibi“ Netanjahu spolu se svými tradičními partnery, pravicovými a nábožensky orientovanými stranami, nebude mít ve 120členném Knesetu většinu.

Ve svém ranním projevu, kdy jeho značnou únavu a vyčerpání z voleb nezakryla ani vrstva make-upu, sice neuznal porážku, ale už sliboval silnou koalici národní jednoty – tedy spojenectví napříč politickým spektrem.

Jenže to má háček. Modrá a Bílá je formace, kterou spojil hlavně jeden cíl – sesadit z trůnu „krále Bibiho“ po deseti letech nepřetržitého vládnutí. Není v tom osobní nenávist, jen to, že Netanjahu dělal všechno pro to, aby se vyhnul stíhání za korupci, a to hned ve třech kauzách.

Aby si z pozice premiéra zajistil imunitu, byl obrazně řečeno schopen upsat Izrael i ďáblu. První reakce poslanců Likudu byly takové, že svého šéfa podrží.



Ale ani koalice Modré a Bílé s Arabskou jednotou, která se umístila jako třetí, se nejevila příliš reálně. Problém je v tom, že její poslanci nejsou k Izraeli loajální. Například někteří arabští zákonodárci oslavují teroristické útoky.



Média ve středu spekulovala o všech možných variantách. Mnozí politici už obraceli, například ultraortodoxní strana Šas mírnila svoji nenávistnou rétoriku, aby se dostala do případné koalice. Uskupení Napravo se zase začínalo rozpadat už po vyhlášení odhadů výsledků voleb.

Hlavní vítěz

Jako skutečný „vítěz“ voleb se tak jevil bývalý ministr obrany Avigdor Lieberman. Jeho strana Izrael je náš domov bývala velkým spojencem Bibiho.

Jenže v dubnu tento 61letý rodák z moldavského Kišiněva řekl, že už více nejde ustupovat požadavkům ultraortodoxních, kteří si prosazovali svá náboženská pravidla na úkor většiny, a stal se jakýmsi mluvčím sekulárních Izraelců. Vydělal na tom: v dubnu měl pět křesel, teď to vypadá na devět. Dává mu to značnou moc rozhodovat o tom, jaká bude příští vláda.

Lieberman netrval na ministerském postu, ale na tom, aby vláda byla sekulární. Už předložil seznam požadavků pro příští kabinet. Je mezi nimi mimo jiné povinná vojenská služba pro ultraortodoxní, možnost otevřených obchodů o šabatu a sekulární vzdělání pro ultraortodoxní. Ti se ve svých školách učí hlavně náboženství, matematice, angličtině a vědám minimálně.

Teď je míč na straně prezidenta Reuvena Rivlina. Chce se po něm, aby nečekal a co nejdříve pověřil vyjednáváním jednoho z lídrů, který má největší šance sestavit koalici.

Bibi už si asi nezajistí imunitu

Přestože oficiální čísla ještě nebyla, dalo by se sázet na to, že oním mužem bude Ganc. Už jen proto, že v dubnu Bibi Rivlina podrazil. Když se tehdy Bibimu nepodařilo sestavit vládu, místo toho, aby prezidentovi dal možnost pověřit vyjednáváním někoho jiného, vyhlásil nové volby.

Na sestavení vlády by mělo být šest týdnů. Ovšem ani třetí volby izraelští komentátoři ve středu zcela nevylučovali. Současně před nimi varovali. Nejde jen o náklady na organizaci. Protože se nemůže volit o šabatu, má Izrael na volby den volna. A to stojí hodně – podle listu Times of Israel by třetí volby za sebou stály ekonomiku v přepočtu minimálně 12 miliard korun.

Nehledě na to, že už měsíce Izrael přešlapuje na místě, všechna důležitá rozhodnutí stojí a čeká se, až bude mít země řádnou vládu.

Voliči Likud i Modrou a Bílou už teď potrestali. Nyní jich sice přišlo volit víc než v dubnu, ale oběma hlavním hráčům hlasy ubyly.

A je tu ještě jedna věc: za dva týdny má Netanjahua vyslechnout generální prokurátor. Pak by mělo padnout obvinění. Imunitu už si „král Bibi“ podle všeho zajistit nestihne.

Netanjahu s manželkou hlasovali v parlamentních volbách (17.9.2019):