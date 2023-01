Dva roky od dohod a nikde ani noha. Izrael čeká na turisty z Perského zálivu

Přestože Emiráty v roce 2022 navštívilo na 160 tisíc Izraelců, do Izraele od loňského zrušení koronavirových cestovních omezení dorazilo pouze 1 600 jejich občanů. Kolik do země přicestovalo Bahrajnců, izraelské ministerstvo cestovního ruchu neví, neboť „jejich počet je příliš malý“.

„Stále je to zvláštní a citlivá situace. Obyvatelé SAE mají pocit, že udělali něco špatného, když navštívili Izrael,“ popsal atmosféru agentuře AP Morsí Híja, vedoucí fóra pro arabsky mluvící průvodce v Izraeli.

Nedostatek turistů z obou zemí podle odborníků odráží dlouhodobý problém s image Izraele v arabském světě a odhaluje limity takzvaných Abrahámovských dohod. Na jejich základě kromě Emirátů a Bahrajnu uznaly Izrael a navázaly s ním diplomatické vztahy také Maroko a Súdán.

Přestože bilaterální obchod mezi Izraelem a SAE narostl z 11,2 milionu dolarů v roce 2019 na závratných 1,2 miliardy dolarů v loňském roce, popularita dohod v zemích Perského zálivu podle amerického Institutu pro politiku Blízkého východu prudce klesá. Zatímco v roce 2020 smlouvy s Izraelem schvalovalo na 47 procent obyvatel Emirátů, nyní je to pouze čtvrtina z nich. V Bahrajnu podpora klesla z 45 na pouhých 20 procent.

„Lidé se musí navzájem poznat“

Izraelští představitelé se přitom domnívají, že arabská turistika z Perského zálivu je právě tím, co by dohody posunulo za hranice diplomatických vazeb. Turismus do Izraele je podle AP minimální také z Egypta a Jordánska, s nimiž země mírových smluv dosáhla už před desítkami let.

„Musíme lidi povzbudit, aby k nám poprvé přijeli. Je to důležitá mise. Musíme podporovat cestovní ruch, aby se lidé navzájem poznali a rozuměli si,“ domnívá se izraelský velvyslanec v SAE Amir Hayek.

Izraelští představitelé minulý měsíc v Emirátech propagovali svou zemi coby bezpečnou a atraktivní destinaci. Jako hlavní lákadlo nabízejí obchodní a zábavní centrum Tel Aviv. Sázení na Jeruzalém se dosud příliš nevyplatilo, neboť svaté město si nárokují také Palestinci. Ti normalizační dohody odsuzují a vnímají je jako zradu ze strany muslimských zemí.

„Z arabského světa stále přichází mnoho váhání. Očekávají, že Izrael bude zónou konfliktu,“ uvedl Dan Feferman, šéf organizace Sharaka organizující výměnné pobyty mezi Izraelem a arabskými zeměmi. „Vedl jsem dvě cesty turistů z Bahrajnu a Emirátů do Izraele. Teď se snažím najít další lidi,“ míní.

Arabové se obávají rasismu a diskriminace

Návštěvy neprobíhají vždy hladce. Když skupina influencerů z obou zemí v roce 2020 navštívila mešitu Al Aksá na Chrámové hoře v Jeruzalémě, přítomní Palestinci na ně plivali a házeli po nich boty.

Když pak na místo v doprovodu izraelské policie dorazila skupina představitelů SAE, vzbudili hněv jeruzalémského muftího. Ten následně zakázal návštěvu svatostánku občanům Emirátů, kteří by tak chtěli v rámci normalizace vztahů s Izraelem učinit. Výhrůžkám Palestinců čelí také ti, kteří do Izraele přijedou za studiem.

„Ne každý ten tlak zvládne,“ vylíčila AP jednatřicetiletá Sumaja Almehiriová z Dubaje, která v izraelské Haifě studuje na zdravotní sestru. „Já jsem před hrozbami neustoupila, ale mnoha občanům Emirátů strach brání do Izraele jet,“ podotýká žena.

Někteří Arabové ze zemí Perského zálivu mají podle AP strach, že budou v Izraeli čelit rasismu a diskriminaci. Izraelská policie loni v létě omylem zadržela dva turisty ze SAE v Tel Avivu při pátrání po zločinci, jenž střílel v ulicích. Jiní si na sociálních sítích rovněž stěžovali, že je izraelští úředníci na telavivském letišti kontrolují zevrubněji než jiné cestující.

„Pokud je sem přivezete a nebudete s nimi zacházet citlivě, už se nevrátí a svým přátelům řeknou, ať sem nejezdí,“ míní průvodce Híja.

Nová vláda může dohody ohrozit

Premiér Benjamin Netanjahu, který na přelomu roku nastoupil své šesté funkční období, se zavázal Abrahámovské dohody posílit. Jakožto jejich hlavní strůjce doufá, že se je podaří rozšířit také na Saúdskou Arábii.

Experti se však podle agentury Reuters obávají, že jeho nová, ultranacionalistická a nábožensky konzervativní vláda by mohla turisty z Perského zálivu odradit a navíc dohody ohrozit. Kabinet totiž slíbil rozšířit židovské osady na okupovaném Západním břehu Jordánu a anektovat celé jeho území, což byl krok, který byl pozastaven coby podmínka dohody se SAE.

„Tato vláda jistě vztahy Bahrajnu a Emirátů s Izraelem otestuje. Pokud kvůli území na Západním břehu dojde ke konfliktu, obě země budou pod tlakem Palestinců, aby něco udělaly,“ uvedl analytik Aziz Alghashian.