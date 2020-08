Izrael dokončuje normalizaci vztahů s Emiráty, do země vyslal první let

13:57 , aktualizováno 13:57

Izrael a Spojené arabské emiráty podnikly další krok k normalizaci svých vztahů, k jednáním o dokončení dohody v pondělí odletěly do Abú Zabí delegace Izraele a Spojených států amerických. Je to první komerční let mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty. Zároveň je to poprvé, co byl izraelskému komerčnímu letounu umožněn přelet nad Saúdskou Arábii.