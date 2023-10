Hizballáh bude horší než Hamás, bojí se Izraelci na severu. Raději prchají pryč

„Neumím si teď představit, že bych se vrátila domů. Na severu jsou lidé, kteří mi chtějí udělat to, co dělali lidem na jihu. Věděla jsem, že máme nepřátele, ale nemyslela jsem si, že by udělali něco takového,“ říká pro britský list The Guardian dvaašedesátiletá Denise Lili Geverová.

Už pětadvacet let je jejím domovem místo Londýna kibuc Bar’am u izraelsko-libanonských hranic. Poté, co palestinští teroristé z Hamásu povraždili víc než 1 400 Izraelců na opačné straně židovského státu, se musela evakuovat a nyní žije v hotelu v Tiberiadě. „Dřív byly evakuace jiné. Mohli jsme dál podnikat, nebylo to tak intenzivní,“ vypráví.

Její kibuc není jediný, odkud se teď lidé stěhují. Izraelské ministerstvo obrany v pondělí nařídilo, aby dál od společné hranice s Libanonem odjeli obyvatelé osmadvaceti vesnic a kibuců. Někteří na povel ani nečekali.

Velká část obyvatel už opustila třeba nejseverněji položenou izraelskou obec Metula. Odjeli za rodinou nebo do hotelů placených vládou, které jsou mimo dostřel raket krátkého doletu. Izraelští vojáci mezitím ve vesnici opevňovali některá místa, jak ukazují snímky agenturních fotografů. Armáda se vzhledem k událostem posledních dní připravuje na možný střet s radikály z Hizballáhu.

„Podle mě není na stole otázka, kdy přijde válka. Ta už tu dávno je,“ míní Emmanuela Kaplanová z kibucu Bar Am. I ona už je se svým půlročním potomkem v relativním hotelovém bezpečí. Jejího muže, stejně jako dalších 300 tisíc Izraelců, už však coby rezervistu povolali do armády a nyní slouží na jihu země.

The Guardian připomíná, že Izrael neválčil souběžně na dvou frontách od jomkipurské války před padesáti lety. A jak radikálové z Hizballáhu, tak izraelští vojáci si dosud dávali pozor, aby se nedostali do situace, v jaké byli během krvavé letní války z roku 2006. Izraelci tehdy v reakci na vraždu a únos několika svých vojáků bombardovali libanonské území a v ruinách skončily i části hlavního města Bejrútu.

Přesto právě v poslední době, dávno před masakrem u Gazy, stoupalo napětí i na modré linii – pásu střeženém hlídkami OSN na hranici obou zemí. Izraelský ministr obrany Joav Galant například v srpnu varoval Hizballáh před rozdmýcháváním konfliktu. V takovém případě by totiž podle něj hrozil Libanonu „návrat do doby kamenné“.

Rakety létají dál

Pro Izraelce ze severu tak příkaz k evakuaci není jen připomínkou událostí dávno minulých, ale i reálnou hrozbou. Izraelská média navíc mluví o preemptivním úderu izraelské armády na Hizballáh.

„Hizballáh včera provedl množství útoků s cílem odklonit naše operační úsilí (od Pásma Gazy), a to pod vedením a s podporou Íránu, zatímco tím ohrozil stát Libanon a jeho občany,“ uvedl v pondělí mluvčí izraelských bezpečnostních sil IDF Daniel Hagari.

Varoval před pokračováním útoků. „Posílili jsme naše jednotky na severní hranici a na jakoukoliv aktivitu namířenou proti nám agresivně odpovíme. Pokud si nás Hizballáh troufá otestovat, reakce bude smrtící. Spojené státy stojí plně za námi,“ dodal s odkazem na americkou vojenskou pomoc vyslanou do Izraele.

Ve městě Kirjat Šmona, které leží na jih od Metuly, ulice osiřely. Na tamním autobusovém nádraží bylo v posledních dnech otevřené jen rychlé občerstvení. Lidé probírali, co bude dál. Město totiž právě zažilo přestřelku mezi vojáky a islamisty.

„Nebojíme se raket. Bojíme se pozemního boje. Nikdy jsem nic takového nezažila. Pokud přijde Hizballáh, bude to mnohem horší než Hamás. Ten může poslat tisíc mužů, ale Hizballáh může poslat deset tisíc mužů. Mají lepší zbraně a větší podporu od Íránu,“ podotýká šestadvacetiletá Inbal Ben Šitritová.

V úterý odpoledne se v Kirjat Šmoně a blízkém okolí znovu rozezněly sirény varující před náletem raket. Armáda také podle listu The Times of Israel potvrdila, že při raketovém útoku v Metule byli zraněni dva rezervisté a jeden civilista. K činu se přihlásil Hizballáh.

V noci na středu pak Izrael znovu ostřeloval pozice ozbrojenců z Hizballáhu na jihu Libanonu. Na židovskou zemi odtamtud za posledních čtyřiadvaceti hodin přiétlo nejméně sedm raket. A ve středu ráno armáda uvedla, že mezi zraněnými jsou další čtyři vojáci.