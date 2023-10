Nestojíme o válku s Hizballáhem, tvrdí Izrael. Po kritice pustil do Gazy vodu

Izrael nestojí o válku na své severní hranici, a pokud se bude libanonská šíitská skupina Hizballáh chovat zdrženlivě, nebude Izrael své chování na hranici měnit. Podle agentury Reuters to uvedl izraelský ministr obrany Joav Galant.

V uplynulém týdnu ostřelování na hranici mezi Izraelem a Libanonem vyvolalo obavy z otevření nové bojové fronty. Izrael nyní podniká nálety v Pásmu Gazy v reakci na krvavý útok palestinského islamistického hnutí Hamás, při němž 7. října přišlo v Izraeli o život na 1 300 lidí.

V neděli se napříč severním Izraelem ozývaly výstražné sirény, v jejichž důsledku se obyvatelé museli schovat do krytů. Izraelská armáda uvedla, že pět z devíti raket odpálených z Libanonu sestřelila. Následně ostřelovala oblast, odkud byly rakety vyslány. Ozbrojené křídlo Hamásu odpoledne uvedlo, že na dvě izraelské osady z Libanonu odpálilo 20 raket, píše agentura Reuters. V noci na neděli Hamás uvedl, že tři jeho ozbrojenci přišli v sobotu život, když se z Libanonu pokusili proniknout do Izraele.

„Nemáme zájem o válku na severu. Nechceme situaci eskalovat,“ řekl novinářům izraelský ministr obrany Joav Galant. „Pokud si Hizballáh zvolí cestu války, zaplatí za to velmi vysokou cenu, ale pokud se bude držet na uzdě, budeme to respektovat a udržíme situaci takovou, jaká je,“ dodal podle Reuters.

Izrael a Hizballáh, což je Íránem podporovaná ozbrojená skupina, která ovládá velkou část jižního Libanonu, spolu v roce 2006 svedly válku. Od té doby byla situace na hranici napjatá, ale převážně klidná.

Palestinské radikální hnutí Hamás 7. října zaútočilo z Pásma Gazy na Izrael, který reagoval odvetným úderem. Izrael v reakci na útok, při němž Hamás zabil přes 1 300 lidí, vyhlásil „totální blokádu“ Pásma Gazy. Zastavil dodávky elektřiny, paliva, ale i léků či potravin. Ve středu odpoledne pak v Gaze přestala vyrábět elektřinu jediná tamní elektrárna. S tím souvisí i zastavení dodávek vody a ohrožení pacientů v nemocnicích. Za blokádu sklidil Izrael kritiku řady mezinárodních činitelů včetně šéfa OSN Antónia Guterrese, který varoval před hrozící katastrofou.

Už v sobotu přinesl deník Times of Izrael (ToI) s odkazem na nejmenovaného amerického zákonodárce informaci, že Izrael umožní obnovení dodávek vody, potravin a léků do Pásma Gazy. S obnovením dodávek elektřiny a pohonných hmot se ale podle zdroje ToI nepočítá.

Egypt jedná o pomoci

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí jedná s mezinárodními partnery o doručení humanitární pomoci do Pásma Gazy, uvedla v neděli prezidentova kancelář. Sísí při setkání s americkým ministrem zahraniční Antonym Blinkenem podle agentury Reuters také prohlásil, že izraelská reakce na útok Hamásu překročila to, co lze považovat za sebeobranu, a proměnila se v „kolektivní trest“ vůči Palestincům.

Ohledně doručení pomoci do Gazy se ještě nepodařilo dosáhnout dohody a tak se dodávky od více států hromadí na egyptském Sinajském poloostrově. Kancelář prezidenta také uvedla, že Egypt odmítá jakýkoli plán přesunu Palestinců „na úkor jiných zemí“, a že zajištění vlastní bezpečnosti je pro Egypt nepřekročitelnou linií.

Egyptský prezident kromě toho podle oznámení prezidentské kanceláře navrhuje zorganizování mezinárodního summitu, na němž by se jednalo o „palestinské otázce“, uvedla agentura AFP.

Egypt kontroluje hraniční přechod Rafáh, jediný přechod, který je aktuálně potenciální cestou ven z Gazy. Rafáh je ale povětšinou zavřený. V sobotu egyptské úřady podle serveru The Times of Israel oznámily, že ho otevřely do 17:00 místního času pro cizince. Podle Reuters narušuje fungování přechodu i izraelské bombardování v jeho blízkosti na straně Gazy.

Situace je neudržitelná

Generální tajemník OSN pro humanitární otázky Martin Griffiths v sobotu upozornil, že humanitární situace v Gaze se rychle stává neudržitelnou. Podle OSN už válka donutila milion obyvatel Gazy opustit domov.

K bezodkladnému otevření humanitárních koridorů pro obyvatele vyzval papež František. „Humanitární právo musí být respektováno, především v Gaze, kde je zapotřebí zajistit humanitární koridory a zachránit obyvatelstvo,“ uvedl podle AFP. Během izraelských náletů na Pásmo Gazy podle nedělních údajů palestinského ministerstva zdravotnictví zemřelo 2329 lidí. Raněno bylo dalších 9714 Palestinců. Útoky ozbrojenců z radikálního hnutí Hamás si minulou sobotu vyžádaly přes 1300 životů na izraelské straně, převážně civilistů.

Bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan sdělil, že USA se snaží zajistit, aby se z Gazy do Egypta bezpečně dostali američtí občané. Těch je v Pásmu Gazy asi 500 až 600, uvedla v sobotu s odvoláním na nejmenovaný americký zdroj AFP. Podle agentury přechod nyní zůstává zavřený, protože Egypt podmiňuje odchod Američanů z Pásma Gazy doručením humanitární pomoci.