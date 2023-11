Není tlak na úspěch. Izrael se připravuje na rok bojů v Pásmu Gazy, tvrdí média

Izraelská armáda počítá s tím, že boje v Pásmu Gazy potrvají rok. Podle televize Channel 12, která se odvolává na nejmenované zdroje, je připravena rozšířit vojenské operace i do oblastí, kde dosud nikdy nepůsobila. O tvrzení televize informoval list The Times of Israel.