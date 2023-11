Izraelská armáda zaútočila v Sýrii. Odpověděla na zásah školy v Ejlatu

„Syrský režim je plně zodpovědný za teroristické aktivity, které jsou prováděny ze syrského území,“ uvedla podle serveru The Times of Israel izraelská armáda. Dále uvedla, že udeřila na organizaci, který útok dronu provedla, aniž by upřesnila její název.

Přístavní město Ejlat, které se nachází u Rudého moře, se nachází zhruba 400 kilometrů od syrského území, poukazuje agentura Reuters.

Ve čtvrtek na školu v Ejlatu dopadl bezpilotní prostředek. Šest osob odvezli do nemocnice, protože se nadýchali kouře nebo utrpěli šok.

Armáda ve čtvrtek oznámila, že v oblasti Rudého moře, kam má Izrael přístup právě přes přístav Ejlat, její systém protivzdušné obrany Arrow úspěšně zachytil raketu mířící na izraelské území.

V posledních týdnech směrem na Izrael opakovaně posílali rakety či drony jemenští povstalci Húsíové podporovaní Íránem, až dosud však byly všechny sestřeleny nebo nedoletěly do cíle. Húsíové se považují za součást takzvané „osy odporu“ proti Izraeli, která vedle palestinského hnutí Hamás zahrnuje také Íránem podporované šíitské muslimské frakce v Iráku či libanonskou skupinu Hizballáh.

Také Spojené státy podruhé v posledních týdnech uskutečnily útok na zařízení ve východní Sýrii, které podle Pentagonu využívají íránské revoluční gardy a na ně napojené skupiny. Ve středu to oznámil americký ministr obrany Lloyd Austin.

Je to již poněkolikáté za necelé dva týdny, kdy USA bombardovaly zařízení využívané militantními skupinami. Americké a koaliční jednotky byly od začátku října v Iráku a Sýrii nejméně čtyřicetkrát napadeny silami podporovanými Íránem, při útocích bylo zraněno 45 vojáků USA.