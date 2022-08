Izrael podnikl nálet na Gazu, Palestinci odpověděli desítkami raket

Incidentům předcházelo několikadenní napětí způsobené zatčením vysoce postaveného palestinského radikála na okupovaném Západním břehu Jordánu.

V současné chvíli je nejméně osm mrtvých, včetně jednoho dítěte, a dalších 40 zraněných, jak informovalo Palestinské ministerstvo zdravotnictví. Dle Islámského džihádu je mezi mrtvými také jeden z jejich velitelů, Tajsír Džabarí, jehož předchůdce zemřel v roce 2019 rovněž přiu náletu. Mluvčí izraelské armády podle agentury Reuters odhaduje, že při náletech zahynulo zhruba 15 "teroristů“.

Nálety podle agentury AP mohou vyústit v další válku v Pásmu Gazy, které ovládá militantní islamistická skupina Hamás a kde žijí zhruba dva miliony Palestinců. Islámský džihád již varoval, že podnikne odvetu. Školy jsou uzavřené, místní omezili své aktivity až 80 kilometrů od hranice.

V Gaze byla podle AP slyšet exploze a ze sedmého patra výškové budovy stoupá kouř. List Haarec s odkazem na palestinské zdroje píše, že byla zasažena budova ve čtvrti Rimál.

Úřadující izraelský premiér Jair Lapid uvedl, že jeho vláda nedovolí, aby teroristické organizace v Pásmu Gazy ohrožovaly občany Izraele. „Každý, kdo se snaží poškodit Izrael, by to měl vědět: Najdeme si vás,“ uvedl v prohlášení.

Proíránská libanonská televize Al-Majádín zveřejnila prohlášení lídra Islámského džihádu, v němž pohrozil odvetou. „V této bitvě neexistují žádné červené linie a Tel Aviv padne pod raketami odporu, stejně jako všechna izraelská města,“ řekl Zijád Nachala, který je nyní v Teheránu.

Několik stovek lidí se shromáždilo před márnicí hlavní nemocnice v Gaze. Někteří vešli dovnitř, aby identifikovali své blízké. „Ať se Bůh pomstí špionům,“ uvedl podle AP jeden z nich patrně s odkazem na palestinské informátory, kteří spolupracují s Izraelem.

Mluvčí izraelské armády uvedl, že údery byly provedeny v reakci na „bezprostřední hrozbu“ ze strany dvou militantních oddílů vyzbrojených protitankovými střelami. Pod podmínkou zachování anonymity podle AP sdělil, že Džabarí byl cílem, jelikož byl zodpovědný za několik útoků na Izrael. Podle listu The Times of Israel se schyluje k Džabarího pohřbu a armáda se připravuje na to, že Islámský džihád následně začne na nálety reagovat.

Hamás v prvním prohlášení po nynějších náletech uvedl, že „krev našeho lidu a odporu není prolévána nadarmo“.

Podle televize Al-Arabíja Izrael informoval egyptské zprostředkovatele, že v Gaze usiluje pouze o omezenou vojenskou operaci. Egypt podle nejmenovaného představitele Islámského džihádu skupině vzkázal, že hodlá začít dělat zprostředkovatele v jednáních o možném klidu zbraní až v neděli, píše The Times of Israel.

Izrael na začátku týdne uzavřel silnice v okolí Pásma Gazy a vyslal k hranici posily, protože se připravoval na odvetný útok po pondělním zatčení vysoce postaveného člena Islámského džihádu na okupovaném Západním břehu Jordánu, napsala AP. Při přestřelce mezi izraelskými jednotkami a palestinskými ozbrojenci byl zabit mladistvý člen skupiny.

Premiér Lapid a ministr obrany Benny Ganc se před zahájením nynější operace sešli, aby vyhodnotili bezpečnostní situaci v Gaze. „Našim nepřátelům obecně a šéfům Hamásu a Islámského džihádu říkám výslovně - váš čas je omezený,“ prohlásil Ganc v závěru jednání. „Hrozba bude eliminována tak či onak. Situace, kdy si nezodpovědní teroristé, z nichž někteří v oblasti ani nejsou, vzali obyvatele Gazy jako rukojmí, se jim nakonec vymstí,“ dodal.

Pásmo Gazy je hustě zalidněný, úzký pobřežní pás země vklíněný mezi Izrael a Egypt. Izrael a Hamás spolu v posledních 15 letech, tedy od doby, kdy militantní skupina převzala v pásmu kontrolu od konkurenčních palestinských sil, vedly čtyři války a několik menších potyček. Poslední válka se odehrála v květnu 2021. Letos se napětí opět zvýšilo po vlně útoků na území Izraele, téměř každodenních vojenských operacích na Západním břehu Jordánu a napětí v Jeruzalémě.